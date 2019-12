Romero: “Que no sea la primera vez que se instala la emergencia es prueba del fracaso colectivo”

El senador Juan Carlos Romero fue el encargado de exponer en los discursos de cierre antes de la votación de la ley de Emergencia económica. Al respecto, señaló: Que no sea la primera vez que se instala la emergencia es prueba del fracaso colectivo”.

“Hoy estamos aquí reinstalando la emergencia. Mucho se ha dicho si estamos o no encuadrados en el artículo 76, pero hay que reconocer que no es la primera vez, y que no sea la primera vez que se instala la emergencia es la prueba del fracaso colectivo. Yo quiero escapar de eso de que nos echemos la culpa unos a otros porque todos debemos hacernos responsables. Ni la emergencia, ni la pobreza, ha comenzado en el 2015, sino que hace años que venimos transitando los argentinos números absolutamente negativos en muchos aspectos y no quiero tomar todo el siglo XX, sino los 36 años de democracia”.

Y agregó: “La pobreza misma, en estos 36 años democracia, no ha bajado nunca de un 30%. Si hubo solamente dos años en el 28 y 27%. En el 2015 terminó en un 32%. Ahora pasamos el 40%. Estas son consecuencias de errores, de desencuentros, de búsqueda de culpables y no de soluciones. Tuvimos default en el 82, 89, 2001, 2014. Para no irnos más atrás, en estos 36 años, tuvimos 16 años de recesión, 21 años de déficit primario, 28 años con déficit en la cuenta corriente y 23 años de inflación de más de dos dígitos. Solamente tuvimos gasto público por debajo del 20% del producto bruto en 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 y después se escapó".

El senador nacional recordó las distintas emergencias que se fueron suscitado a lo largo de los años: "Vemos que parte de este programa es la lucha contra el hambre. La pobreza se mide, se está midiendo, el hambre es más difícil de medir. Por supuesto que hay gente con dificultad, pero venimos desde el 83 con el 'PAN', el Plan Alimentario Nacional, el bono solidario del 89, otro programa que también se llamaba 'País'. Plan trabajar, Plan Vida, Manzanera. El gobierno de De la Rúa concentró 65 programas sociales. En el 2002 el plan de emergencia social y alimentaria y el plan familia de 2004. Si hemos sido capaces de hacer todos estos planes y de invertir en seguridad Social por qué no hemos acabado con la pobreza. Me extraña que el ministro Arroyo siga persiguiendo lo mismo. Ahora más sofisticado con una tarjeta".

"Creo que fue Einstein quien lo dijo: ‘si uno recorre siempre el mismo camino no puede esperar un resultado diferente’. Y eso es lo que nos pasa a nosotros: recorremos el mismo camino de la emergencia o de los programas pero no hemos resuelto el problema de la pobreza, el hambre y la inflación", declaró Romero.

"Estamos preocupados por la suba de tarifas, la suba de combustible, la caída de salario, la falta de capacidad de compra de la gente, pero todo es consecuencia de la inflación. Nos asustamos de la deuda pública que no es otra cosa que los déficit acumulados. Los argentinos tenemos la costumbre desde hace décadas de gastar más de lo que podemos", dijo.

Agregó: "Entonces creamos más impuestos y achicamos la economía y ahora también este paquete tiene carga impositiva que desalienta a los inversores y uno puede sacar recursos si hay pero si no hay inversión por culpa de la inflación tenemos tasa bancaria del 90%: ¿que empresa puede sobrevivir? Yo estoy de acuerdo con que el esfuerzo se está haciendo y que tiene el derecho de hacerlo, tiene la legitimidad".

"Hay algunas señales que son positivas. Hace unos días alguien representado al BCRA dijo que no quería que el Banco Central sea un banco de desarrollo y eso fue lo que dijimos cuando se modificó la carta orgánica del Central y empezó el banco a emitir para financiar el Tesoro. También el ministro dijo que esta ley es importante para seguir negociando con el Fondo Monetario Internacional: claro que si, porque quizás eso nos aleje del default y de un 2001. Por ahí confío en que haya racionalidad y que resolvamos los problemas estructurales", expuso.

"El camino es que actuemos con responsabilidad con sensatez con madurez dadas las circunstancias: buscar acuerdos, consensos. Estamos dispuesto, en la comisiones cuando se constituyan en el período ordinario, hacer todo aporte necesarios para que el país salga adelante", agregó.