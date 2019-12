Conocé a los equipos que jugarán la Copa Argentina

La edición 2020 de la Copa Argentina estará compuesta por 77 equipos, que tratarán de quedarse con el título del torneo más federal e integrador del fútbol argentino, que tiene a River como vigente campeón.

Habrá representantes de seis categorías diferentes, con la aclaración de que los clubes del Federal A deberán superar una instancia preliminar para llegar al cuadro final que será sorteado oportunamente.

La particularidad de esta edición será que habrá un debutante absoluto en la competición: Circulo Deportivo Otamendi, perteneciente al Federal A, y que radica en el partido bonaerense de General Alvarado.

Otamendi buscará igualar o mejorar lo hecho por Real Pilar, que tuvo su primera vez en la edición 2019 y sorprendió al eliminar a varios rivales de Superliga para clasificar a los octavos de final.

De la Zona Metropolitana, Justo José de Urquiza (Primera B), Claypole y Liniers, ambos de Primera D, tendrán su primera experiencia en la fase final.

De los 26 equipos del Federal A clasificados a la edición 2020, solo 13 participarán en el cuadro principal, por lo que podría haber muchos que si superan la ronda preliminar tendrán su estreno en esa instancia de 32avos.

De los representantes para la novena temporada de la Copa Argentina, sólo Defensores de Pronunciamiento, Sportivo Peñarol de San Juan y el mencionado Círculo Deportivo Otamendi no participaron nunca de la fase final.

Este es el detalle de los equipos participantes de la edición 2020:

Superliga (24 equipos): Aldosivi, Argentinos, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Boca, Central Córdoba de Santiago del Estero, Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de La Plata, Godoy Cruz de Mendoza, Huracán, Independiente, Lanús, Newell’s Old Boys, Patronato de Paraná, Racing, River, Rosario Central, San Lorenzo, Talleres de Córdoba, Unión de Santa Fe y Vélez Sársfield.

Primera Nacional (14 equipos): Alvarado de Mar del Plata, Atlanta, Atlético de Rafaela, Defensores de Belgrano, Deportivo Riestra, Estudiantes de Buenos Aires, Estudiantes de Río Cuarto, Instituto de Córdoba, Platense, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, Sarmiento de Junín, Temperley y Tigre.

Primera B (6 equipos): Almirante Brown, Villa San Carlos, Comunicaciones, Justo José de Urquiza, Talleres de Remedios de Escalada y San Telmo.

Primera C (4 equipos): Cañuelas, Deportivo Laferrerer, Dock Sud y Real Pilar.

Primera D (3 equipos): Claypole, Liniers y Sportivo Barracas.

Federal A (26 equipos): Chaco For Ever; Güemes de Santiago del Estero, Sarmiento de Resistencia, Douglas Haig de Pergamino, Boca Unidos de Corrientes, Sp. Las Parejas de Santa Fe, Central Norte, Defensores de Pronunciamiento, Unión de Sunchales, San Martín de Formosa, Defensores de Villa Ramallo, Sp. Belgrano de San Francisco, Crucero del Norte de Salta, Dep. Maipú de Mendoza, Huracán Las Heras de Mendoza, Villa Mitre de Bahía Blanca, Dep. Madryn de Chubut, Ferro de General Pico, Sansinena de General Cerri, Cipoletti de Río Negro, Estudiantes de San Luis, Sp. Peñarol de San Juan, Dep. Camioneros, Círculo Dep. Otamendi, Sol de Mayo de Viedma y Desamparados de San Juan.