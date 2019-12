Floyd Mayweather, el mejor pago de toda la década

El boxeador retirado Floyd Mayweather celebró su buen pasar económico luego de que Forbes publicara el listado de deportistas mejor pagos de la década, que él encabeza.

Mayweather quedó por delante de personalidades como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o LeBron James.

Cuando tomó conocimiento de esa novedad, saludó a todos en sus redes sociales.

“¡Felicitaciones a todos los atletas en esta lista!”, escribió Mayweather en twitter.

El expúgil de 42 años amasó una fortuna valuada en 915 millones de dólares, más de 100 por encima de su inmediato perseguidor, el futbolista luso de la Juventus, con USD 800 millones.

“Me siento honrado de haber logrado tales números récord. Sin faltarle el respeto a nadie, pero hice estos números realmente en cinco años (...) Nunca quise un acuerdo de patrocinio de nadie porque mi visión siempre era ser mi propio jefe y no tener obligaciones con nadie”, relató.

Siguió diciendo: “Así que comencé mi propia empresa de promoción y marca propia (TMT) en la que seguimos creciendo y pronto seremos los patrocinadores”.

“Puedes decir lo que quieras sobre Floyd Mayweather, pero los números y los elogios no mienten. Esto es realmente sobre trabajo duro y dedicación y saber lo que vales”, concluyó.

El prolongado discurso apareció en la cuenta de Instagram de Mayweather junto a la lista en la que también aparecían Lionel Messi, Roger Federer y Lewis Hamilton.

Mayweather suele alardear de su fortuna y recientemente publicó en su cuenta de Instagram dos autos de altísima gama, dos “regalos” de Navidad. Y en sólo un día se gastó más de medio millón de dólares.

El primero de los regalos fue un Bentley Continental GT Mulliner. Su precio es de unos 250.000 dólares. Un coche que alcanza los 635 cv de potencia en sus modelos.

“Regalo para mí ... el nuevo Bentley Continental GT Mulliner 2020”, comentó en un caso.

Pocas horas más tarde, al no ver saciada su codicia, Mayweather decidió darse otro capricho navideño. Esta vez fue un Rolls Royce Cullinan blanco, cuyo precio ronda los 380.000 dólares.

En otro párrafo comenta: “Como ya tengo una camioneta Rolls Royce Cullinan 2019 negra, es correcto regalarme una camioneta Rolls Royce Cullinan 2020 blanca”, expresó sobre los 571 cv demuestran la potencia de su nuevo vehículo.

Mayweather también publicó en Instagram el lujoso regalo que le compró a su hija Iyanna, de 19 años: un Mercedes-Benz G63 que cuesta unos 160.000 euros (alrededor de 178.000 dólares).

Lo cierto es que el exboxeador no se priva de ningún lujo a la hora de gastar su dinero.

El boxeador anunció que volverá a los rings en 2020. Se especula con que cambie el boxeo por la UFC, ya que estuvo negociando con Dana White, presidente de la UFC.

El Ranking

1º. Floyd Mayweather

915 millones de dólares.

2º. Cristiano Ronaldo

800 millones de dólares.

3º. Lionel Messi

750 millones de dólares.

4º. LeBron James

680 millones de dólares.

5º. Roger Federer

640 millones de dólares.

6º. Tiger Woods

615 millones de dólares.