Sportivo Quijano es el supercampeón de la ASB

Sportivo Quijano es el gran campeón de la temporada 2019 de la Asociación Salteña de Básquet al derrotar en la finalísima a Villa 20 de Febrero por 75 a 55 y así consagrarse campeón de la Supercopa.

El elenco del Valle de Lerma fue dominador de las acciones en el Delmi ante un equipo de Villa 20 que sintió el desgaste de las últimas finales del Apertura frente a Sargento Cabral.

Sportivo Quijano, dirigido por Juan Carlos Díaz Cuello, se impuso en el primer cuarto por 13 a 11 y en el segundo cuarto amplió la diferencia para cerrar ese segundo periodo por 28 a 16 y ganar en el entretiempo por 41 a 27.

En el tercer cuarto, Quijano mantuvo la diferencia ante una leve reacción del equipo de Pablo Olivera y Sportivo se terminó quedando con ese cuarto por 17 a 15.

En el último cuarto, Sportivo Quijano pisó el acelerador y sacó aún más diferencia para no dejar dudas en el marcador y en la gran campaña que realizó esta temporada Sportivo Social Quijano que terminó cerrando el triunfo por 77 a 55 y así desatar el festejo en el estadio Delmi que lució un lindo marco para las finales.

El entrenador de Sportivo Quijano, Juan Carlos Díaz Cuello, remarcó la importancia del título conseguido.

“Es algo histórico para nosotros, desde que el club volvió a estar el básquet capitalino trabajamos mucho y era un premio que no esperamos pero todo se debe a un gran trabajo con las inferiores. Es el sexto año trabajando y tuvimos frutos, por ejemplo José Álvarez, con 15 años, fue una de las figuras en la final y ni hablar de las presencias en Salta Basket de Emilio Stucky y Nicolás Álvarez. El equipo de Salta Basket nos representa a todos, es un club que forja jugadores salteños y estamos muy agradecidos de esta comisión de Salta Basket. La felicidad nuestra es que tengamos representante salteños dentro del primer equipo”, dijo.

Con respecto a la finalísima frente a Villa 20 de Febrero, el entrenador analizó: “En el tercer cuarto hicimos el quiebre, manejamos el tiempo del juego y los sistemas de ellos los pudimos controlar y fuimos intensos a la hora de atacar”.

Díaz Cuello no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos por este título conseguido

“Quiero agradecerle a la gente de Sportivo Quijano, a la madres y padres, a la comisión directiva que siempre estuvieron para que los chicos tengan algo que comer y tomar después de cada partido y a la nueva intendencia de Campo Quijano de Carlos Folloni”, señaló.

El equipo campeón estuvo integrado por José Álvarez, Carlos Delaloye, Nicolás Álvarez, Facundo Quiroga, Octavio Bañagasta, Nicolás Juárez, Javier Belendir, Nicolás Alfonso, Agustín Álvarez, Nahuel Quiroga, Lisandro Domínguez, Pablo Montaner, Esteban Alonso, Joel Cruz. Cabe destacar que Emilio Stucky, hoy jugador de Salta Basket, fue participe y figura en la final del Apertura frente a Independiente.

Villa 20 si festejó en U-19

El primero en festejar en el Delmi fue el U-19 de Villa 20 de Febrero que derrotó categóricamente 85 a 62 a El Tribuno.

Los parciales fueron muy parecidos: 21-16, 21-16, 21-14 y 22-16, todos ganados por la villa que dejó en claro que fue el mejor equipo de la temporada en U-19.

El U-13 fue juliano

Por otro lado, en U-13, 9 de Julio se quedó con el título al derrotar en un infartante final a El Tribuno por 95 a 94.

Todos los parciales fueron parejos, el primer cuarto lo ganó 9 de Julio 17 a 16, en el segundo se impuso El Tribuno por 24 a 23, el tercero fue para 9 de Julio por 29 a 27 y el último fue para El Tribuno por 27 a 26 pero que no le alcanzó para derrotar a un equipo juliano que festejó la victoria por un punto.