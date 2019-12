Polémica por el traslado de un hombre en código rojo

Otra vez el hospital Melchora Figueroa de Cornejo se vio envuelto en una dura polémica y volvió a estar en el ojo de la tormenta durante el fin de semana tras un traslado en código rojo a la capital.

Ahora, las quejas fueron en torno al servicio ambulatorio, al estado de las ambulancias y hacia un chofer, calificado como un maleducado. También hubo nuevas denuncias en las redes sociales por la falta de un traumatólogo y de médicos anestesistas.

El Tribuno, estuvo visitó la institución hospitalaria el domingo por la mañana para tomar conocimiento de las múltiples quejas. Por un lado, se confirmó que efectivamente no había un anestesista de guardia. "No tenemos en estos momentos un anestesista disponible, al igual que pasa en Metán y en Güemes. Es muy difícil conseguir en la provincia este tipo de especialistas. El que tenemos ahora está con licencia médica", dijo personal de enfermería consultado al respecto.

En cuanto a la otra queja, sobre la falta de un traumatólogo durante los fines de semana, se confirmó que el día lunes estaría atendiendo con normalidad. "Tenemos un traumatólogo que está atendiendo solamente casos de urgencia, se lo llama y viene. Mañana lunes estará otro doctor atendiendo de manera normal", dijeron las fuentes consultadas.

Por otro lado, una de las principales críticas se dieron a partir de un accidentado, cuando un familiar del herido acusó en la red social Facebook a un chofer de la ambulancia que tenía que llevarlo en código rojo a la capital salteña.

"Hoy nos tocó vivir muy cerca un terrible accidente de tránsito que sufrió mi cuñado. Como siempre tenemos un hospital que a la hora de actuar con la premura del caso, ya que lo tenían que derivar s Salta en código rojo y con la derivación en mano, el chófer de guardia, un tal Barraza, brillaba con su ausencia. Después de mendigar un chofer, después de casi dos horas de espera, mientras este señor descansaba no sé de qué, decidieron partir a Salta con el paciente en código rojo y a 80 km por hora, ni se dignaron en prender el aire con el terrible calor que hacía, por lo que el paciente, con la gravedad del caso, llegó deshidratado. Cuando mi sobrino le pedía que vaya más rápido, él fue como quería, manejando sin importar la gravedad del caso y encima muertos de calor, porque no se tienen las ambulancias en condiciones, tenemos que pensar que los mandan en código rojo para que mueran en el camino. Tomemos cartas en el asunto para que no sigan pasando estas cosas en el hospital de Rosario de la Frontera", dice la queja publicada en la red social aludida.

Otro de los móviles luce impecable y con todos los equipos funcionando.

Lo que dijo el chofer

La contestación del chofer no se hizo esperar y en la misma publicación se excusó de forma muy subida de tono. El problema fue que la respuesta del chofer dejó al descubierto supuestas falencias del personal de enfermería.

"Antes de ponerte a escribir ca., tendrías que saber cómo fueron las cosas. Si yo demoré en salir fue porque siempre intento que los pacientes que traslado vayan en las mejores condiciones", manifestó la primera respuesta de Barraza.

Pero lo que causó más indignación entre el personal de enfermería, fue la siguiente parte: "No tenés idea de lo que hablás, todo paciente traumatizado sí o sí, se le tiene que poner cuello cervical para evitar males mayores y en este caso no se lo pusieron, por eso me negaba a salir en esas condiciones".

"Pero cuando vi que las enfermeras de turno no se lo iban a colocar, decidí salir con el inmenso riesgo que significa para el paciente. Por supuesto que cuando llegamos, nos metieron flor de p... por no tener el paciente el cuello cervical puesto. No es verdad que iba a 80 kilómetros por hora porque cuando se arma el código rojo, el móvil policial va adelante y a unos 150 kilómetros por hora".

El lapidario descargo del enfermero

El enfermero a cargo de ese episodio, Marcelo Juárez, aclaró a El Tribuno lo sucedido: “Yo soy el encargado de emergencias en el traslado de pacientes. Salimos de la guardia apenas nos llamaron. Tal es así que cuando llegué, al paciente lo seguían preparando, ya que debido a su gravedad requería más atención”.

“Había que compensarlo, ponerle vías y la medicación adecuada. Por eso es que todos los médicos y el equipo de traslado nos ponemos de acuerdo, ya que hay que hacer una comunicación con el tomógrafo y los médicos, para poder detectar si hay una hemorragia intracraneal o no, o una lesión para reparar quirúrgicamente. Entonces tenemos que hacer la coordinación con el San Bernardo para pasar directamente al shockroom, que es una terapia intensiva donde nosotros llegamos, ingresamos y ya nos esperan todos”, explicó detalladamente el enfermero.



Desmentida total contra el chofer

En cuanto a los dichos del chofer Barraza, Juárez, manifestó que “el chofer no participa de esto, porque no tiene calidad profesional de ningún tipo para decidir qué hay que ponerle o no. Él, solo se tiene que encargar de prender el aire acondicionado y de viajar pendiente del código rojo y del semáforo y de prever que no ocurra otro accidente durante el traslado. Del resto nos encargamos nosotros”.

“Yo tengo muchos años de servicio y si a mí la señora gerenta me confía un traslado, es porque obviamente estoy capacitado. Y así he entregado el paciente en perfecto estado. Por eso, si el chofer quiere hacer correcciones profesionales está fuera de lugar”, insistió un tanto indignado.

“No incurrimos en ningún tipo de mala praxis, sino que respondimos a las normas para poder manejar un paciente y llegó con vida”, aseguró.

“El paciente viajó con el cuello ortopédico puesto, es una mentira eso. Si son palabras de él, es una vulgaridad fijarse en cosas que no le corresponden y que no existen. Yo le puedo garantizar la calidad de traslado ya que a la par mía iba el hijo del accidentado, quien me iba ayudando durante el viaje”.

“Agradezco que esto se aclare para que las versiones que ponen en duda el profesionalismo de la gente que ha actuado en este caso y todos los días, ya que a diario nos toca actuar en cosas muy delicadas, con pacientes que viajan en casos muy críticos y la ambulancia es una terapia, y la calidad de atención es excelente”.

En cuanto al estado de las cinco ambulancias del hospital, y la supuesta falta de aire acondicionado, El Tribuno corroboró que las mismas se encuentran en perfectas condiciones.