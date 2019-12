Con dolor, Juanfer Quintero rompió el silencio tras su gran drama familiar

Juan Fernando Quintero, quien se encuentra de vacaciones a la espera de iniciar la pretemporada con River, transita un drama familiar que lo tiene muy acongojado y con la cabeza puesta más en sus entendibles conflictos personales que en lo futbolístico, a tres días de reintegrarse al plantel millonario, que el 19 de enero arrancará la competencia oficial cuando visite a Independiente en Avellaneda, en el encuentro correspondiente a la decimocuarta fecha de la Superliga que había sido postergado por la presentación del equipo de Marcelo Gallardo en Lima, por la final única de la Copa Libertadores 2019 ante el Flamengo de Brasil, en noviembre pasado.

Por el momento, el drama de la familia del enganche colombiano de River mantiene indignados a los Quintero.

Eduardo Zapateiro, acusado por su familia de ser el responsable de la desaparición de su padre Jaime, fue ascendido en Colombia a comandante del ejército nacional.

Por eso, el colombiano del club millonario publicó un descargo en su cuenta de Twitter en el que realizó algunas aclaraciones sobre el tema.

“¡¡Buenos días!! Voy a aclarar una situación que está pasando hace varios días por el caso de mi padre. Nunca he hablado del tema porque respeto y honro el legado que me dejó mi papá. Pero hoy voy a hablarlo y espero que estas palabras no le traigan problemas a nadie, no es mi intención.

1: No me interesa y no quiero aprovecharme de la noticia del nuevo general del ejército Zapateiro, a quien el Sr. Presidente (Iván Duque Márquez) designó para ser el general del ejército de mi país -a quien respeto demasiado-. Pero espero y aspiro a tener un diálogo muy pronto y saber qué pasó...

2: Soy ajeno a las declaraciones de mis tíos, a quienes también respeto mucho y sé el dolor que sienten al saber que mi padre lleva más de 24 años desaparecido y no sabemos todavía qué aconteció con él, dónde está o dónde se fue. Hemos sufrido mucho y el vacío de mi padre está.

3: Tengo el derecho como hijo a saber qué pasó con mi padre y eso es lo que quiero saber, porque he sufrido y he visto a mi familia sufrir problemas sociológicos y mentales. Y la ausencia de mi papá siempre está, el vacío y lo siento a diario... Sólo quiero saber qué pasó.

Todavía sigo esperando una respuesta y sé que se va saber la verdad”, concluyó Juanfer en su extensa carta pública cargada de sentimientos.