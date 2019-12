Se evaden unos $40 mil millones al año en el tabaco

“Quemos que combatan la evasión y no pagar retenciones a la exportación”, dijo Amat.El titular de la Cámara del Tabaco explicó lo que el sector necesita para competir con Brasil.

La situación del todo el espectro agroproductivo de la Argentina es delicada. Las razones son varias y no viene al caso enumerarlas a todas.

En una entrevista exclusiva con El Tribuno, el presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, Esteban Amat Lacroix, desgranó los problemas que aquejan al sector y las expectativas que tienen, ahora que está comenzado la cosecha de la campaña 2019/2020, con el nuevo gobierno nacional que asumirá sus funciones el próximo 10 del corriente.

Lo primero que explicó el productor, dirigente y ahora también flamante presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, es que "la Argentina recauda unos 110 mil o 120 mil millones de pesos anuales, provenientes de la actividad tabacalera". Pero esa cifra, de por sí ya importante, "podría incrementarse tranquilamente en un 30% si el Estado se decide a combatir la evasión", dijo convencido.

Y detalló lo siguiente: "Hay contrabando de cigarrillos que entra desde Bolivia y Paraguay que nadie pudo combatir jamás; hay fábricas dentro del país que falsifican cigarrillos, etiquetas y estampillas y nadie combate y, por último, hay un grupo de fábricas de marcas baratas que gracias a amparos conseguidos a través de jueces federales amigos, no tributan lo que dice la ley por cada paquete vendido".

Una evasión monstruosa

Los números son impresionantes: actualmente, la ley 26.467 vigente, dice que por cada paquete vendido las empresas deben tributar un impuesto de la mitad del valor del paquete de la marca más vendida del país, lo que hoy significan unos $53 por paquete.

Pero hay empresas, ya muy grandes, como Sarandí o Espert, que están instaladas hace ya un buen tiempo en el país, que fabrican cigarrillos baratos y venden los paquetes a mitad de precio que los legales, gracias a que consiguen amparos de diferentes jueces federales, por al menos seis meses de vigencia, por los cuales se declara inconstitucional esa ley, lo que los exime del tributo hasta que el amparo se cae, con el consiguiente perjuicio para las arcas del Estado y lógicamente, también para los productores.

"Solamente esas empresas ya acapararon el 15% del mercado nacional de cigarrillos, más que la mismísima Nobleza, lo que significan miles de millones de pesos menos de recaudación", dijo Amat.

Y siguió haciendo cuentas: "Entre los paquetes contrabandeados y los falsificados suman otro tanto del mercado nacional ilegal de cigarrillos. Todo esto configura una evasión de alrededor de 40 mil millones de pesos anuales".

Y calculó que el Fondo Especial del Tabaco se ve perjudicado por esta situación en unos 2.800 millones de pesos, dado que se configura con el 7% de la recaudación que dejamos de percibir, lo que dividido proporcionalmente entre las 7 provincias productores termina siendo un perjuicio para los productores salteños de entre 500 y 700 millones de pesos al año, que no van a parar al bolsillo del productor.

Carga impositiva

Para terminar de configurar el cuadro de situación delicado de todos los productores tabacaleros del país, y en especial de los de la región NOA, el titular de la Cámara del Tabaco dijo que la carga impositiva no se puede soportar más.

"Brasil es nuestro principal competidor y tiene una situación mucho más favorable", dijo Amat.

"Ellos producen 500 millones de kilos por año y nosotros apenas 70. Eso ya de por sí los sitúa mejor. Pero los créditos en dólares en Brasil se toman al 4% y aquí al 12% o más; ellos no tienen costos de fletes de 1.800 kilómetros hasta el puerto, no pagan cargas sociales porque son productores minifundistas y, básicamente, su producción no paga retenciones a la exportación", enumeró con pesar.

Para concluir, el productor tabacalero recordó que "lamentablemente, en la Argentina nuestro sector vive en un equilibrio muy delicado. Hay menor demanda de tabaco en el mundo y las condiciones para producir en nuestro país no son las mejores".