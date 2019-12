Salta inicia el juego en el Seven de la República 

Los Mayuatos jugarán desde hoy la 36ª edición del Seven de la República, en Paraná, torneo que ya ganaron en dos oportunidades y van en busca del tercero. Los únicos campeonatos oficiales de la Unión de Rugby de Salta se consiguieron en 2002, venciendo a Buenos Aires, y en 2011, derrotando a Tucumán, siempre en la histórica sede entrerriana.

El plantel salteño se instaló ayer en Paraná con Emilio Amadeo como head coach y asistido por Roberto Moreno Solá, uno de los integrantes del plantel campeón en 2002. El plantel tendrá a Ezequiel García Ascárate, Bernabé López Fleming, Juan Franco Morosino, Facundo Pérez, Jerónimo Poviña, Federico Goldenhorn, Marco Secchi, Ignacio Cordovín, Gonzalo García Ascárate, Marcos Ozu, Jaime Durand y Leonardo Gea Salim.

Los Mayuatos integrarán la zona del Seven de la República donde los rivales serán Tucumán, subcampeón en 2018, Uruguay y Lagos del Sur. A lo largo de dos jornadas, 24 uniones provinciales competirán junto a los seleccionados de Paraguay, Uruguay y Chile.



Salta ganó su primer Seven de la República en 2002 venciendo en la final a Buenos Aires por un ajustado 14 a 12. Aquel equipo campeón contó con José Correa, Diego Rodríguez, Emanuel Caro, Fernando Salim, Roberto Moreno Solá, Alejandro Pavón, Edgardo Moreno Solá, Pablo Saravia, Carlos Orlando y Mauricio Giménez. En el cuerpo técnico estuvieron Oscar Bazán, Nahuel García, Norberto “Gogi” López.

Salta comenzó perdiendo la final 12 a 0, pero sobre el final del PT llegó un try de Carlos Orlando y en el ST otro de Diego Rodríguez, ambos convertidos por Moreno Solá para el 14 a 12 final.

En 2011 Los Mayuatos volvieron a ganar la copa de oro. Solo un par de nombres coincidieron con los campeones de 2002, uno fue Diego Rodríguez, entrenador junto a Sebastián Klix, y el otro fue Carlos Orlando, jugador. Tucumán arrancó ganando con un try, pero Salta lo dio vuelta con un try de Francisco Arias Linares y la conversión de Ramiro Chávez para el 7 a 5 definitivo. Ese equipo además tuvo a Nicolás Carrizo, Ignacio Rojo, Alvaro Rodríguez, Santiago Zabaleta, Gonzalo Montalbetti, Agustín Ellero y Martín de la Arena.

Zona Campeonato

Grupo 2

A las 10.40

Tucumán vs. Lagos del Sur

Uruguay vs. Salta

A las 17.20

Tucumán vs. Salta

Uruguay vs. Lagos del Sur

A las 19

Tucumán vs. Uruguay

Salta vs. Lagos del Sur

Las otras zonas

Grupo 1: Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y Chile.

Grupo 3: Rosario, Santa Fe, Misiones y San Juan

Grupo 4: Nordeste, Buenos Aires, Santiago del Estero y Mar del Plata.