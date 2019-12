El legendario hotel Termas mostró su segunda etapa totalmente renovada

El lunes por la tarde, el legendario, reconocido e histórico hotel Termas, inauguró la segunda etapa de obras de infraestructura. Con un estilo clásico y totalmente renovado, logró conservar y destacar cada rincón con el mismo glamour y majestuosidad tal cual era en sus inicios.

El hotel Termas nació como un establecimiento balneario. Fue fundado por Antonio Palau el 1 de abril de 1880. Actualmente es un importante hotel de aguas termales referente de Salta, de la región NOA, con una capacidad para hospedar a 420 personas.

"En esta segunda etapa, lo que se hizo fue, se intervinieron los pisos, de la primera y segunda planta de las habitaciones, se realizó una cocina nueva, una lavandería nueva, depósitos, una sala de conferencias para 120 personas, una sala de reuniones para 20 personas", detalló a El Tribuno, luego del acto, el gerente del hotel, Jorge Méndez.

También se remodeló el salón comedor, el cual conserva su tradicional estilo antiguo, se realizó un café literario, y un kínder para los niños.

Respecto a los logros a lo largo de su gestión, el gerente recordó: "En enero del 2012, me presenté a un concurso donde había que cubrir la vacante de administrador del hotel Termas, que indudablemente el Gobernador Juan Manuel Urtubey, había tomado la firme decisión de recuperarlo, no solamente para Rosario de la Frontera, sino para toda la provincia de Salta".

"Eso implicaba que había que elaborar un proyecto, una planificación y llevar las obras adelante. Por eso es que en mi discurso no me canso de agradecer al doctor Urtubey, primero por la decisión que tomó y segundo, lo más importante, es que cumplió, y nos dio la recuperación de este hotel que hoy está a pleno, tras siete años de obra", expresó. Cabe señalar que durante el tiempo que duraron las obras nunca se cerraron las puertas del hotel. "En esos siete años, no cerró un solo día, mantuvimos una ocupación y facturación favorable. Hemos logrado siempre los mejores resultados presupuestarios, realizando buenas inversiones y estamos financieramente muy bien", sostuvo.

"Eso nos permite a nosotros llenarnos de orgullo, decir y afirmar que se puede trabajar en conjunto, el equipo del hotel Termas fue el que me permitió encabezar este proyecto, sin ellos, no hubiese podido hacer mucho. Agradecer también al ministro Mariano Ovejero, y Juan Manuel Lavallén, quienes me permitieron que el día a día me sea muy fácil todo este trabajo. También al ministerio y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas".

En cuanto al perfil ocupacional del hotel, el gerente señaló: "Los fines de semana están las tres generaciones juntas, de hecho hoy dentro de las obras, se está inaugurando un kínder, lo que significa que también hemos pensado en los chicos".

"Antes las aguas termales estaban vinculadas para el uso de la tercera edad. Hoy en día, sobre todo en el primer mundo, las aguas termales también la disfrutan los adolescentes, jóvenes y familias completas", señaló Méndez.

"También recibimos contingentes de la tercera edad, y gracias a eso tenemos buena ocupación en temporadas bajas. Nosotros queremos que nos visiten y se hospeden todas las edades", dijo. Finalmente expresó: "Ahora nos queda por delante un trabajo muy grande, que es ponerlo nuevamente dentro del mercado comercial. Del 68% que tenemos de ocupación anual, el objetivo es levantarlo al 82% en estos cuatros años siguientes.

A su turno, el ministro de Cultura, Turismo y Deportes, Juan Manuel Lavallén, dijo: "Esta obra es una enorme satisfacción, es la puesta en valor de ícono en la provincia. Es poder ver en forma concreta que cuando hay convicción hay decisión, cuando hay un plan y una estrategia clara, las cosas se hacen realidad".

"Es una actividad económica que va a generar mucha mano de obra y mucho desarrollo en Rosario de la Frontera", señaló. "Este plan tiene muchos puntos para destacar, ya que Rosario no es solamente sus aguas termales, sino es verde, tiene un parque acuático termal, y más que hay que aprovechar, y la única forma es hacerlo en conjunto con el municipio, la provincia y la actividad privada", aseguró el ministro.

Aguas, tenis, golf, libros y playroom

Se ha recuperado una joya del turismo salteño en el sudeste de la provincia.

El edificio está capacitado para hacer uso de los baños y terapias termales.

Para el esparcimiento, posee una cancha de golf de nueve hoyos, cancha de tenis, cancha de bochas, un salón literario y un kínder. Dentro de las instalaciones hay dos servicios de spa y tiendas comerciales. Un lugar para el relax de toda la familia, sin dudas.

El presidente de la Cámara de Turismo, Carlos Eckhardt, expresó a El Tribuno: “Es un orgullo estar presente nuevamente en este hotel, cuando tuve el gusto de disfrutarlo en el año 1999, cuando Juan Carlos Romero creó el Plan Solidario de los Mayores, y trajimos muchísimos jubilados a este hotel que tenía los servicios básicos y elementales. Hoy es un hotel que realmente puede estar sin ninguna duda dentro de la oferta del satélite de turismo de la provincia de Salta, cumpliendo una función mucho más amplia y, sobre todo, es un hotel de referencia no solo en lo termal, sino también dentro del campo hotelero”, destacó el presidente.

“La gestión realizada por Jorge Méndez ha sido realmente excelente, y lo único que queda por delante es seguir trabajando y creando nuevas oportunidades”, dijo.

“El turismo es una actividad emergente, la cual tiene una gran responsabilidad social. Nuestra obligación y nuestro compromiso es seguir creando oportunidades”, concluyó.