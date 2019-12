Villa Primavera subió al escalón final

Villa Primavera volvió a vivir, tuvo revancha y se aferró nuevamente a un sueño que había sido frustrado. El equipo dirigido por Hugo Rivero, con una buena labor en línea general, venció en el Gigante del Norte a Pellegrini por 1 a 0 y se metió en la final del Cuadrangular que organiza la Liga Salteña, que otorga una plaza al Torneo Regional Amateur 2020.

El gallito logró lo que antes se le negó frente a San Antonio, con el que cayó y quedó eliminado por penales en la semifinal del certamen liguista.

Primavera volvió a vivir y puso de manifiesto una vez más el hambre de gloria que tiene el plantel: ayer no defraudó a sus hinchas y se quedó con la merecida victoria.

Pellegrini arrancó la definición con un juego más claro, llegó al área rival, pero sin inquietar demasiado.

El equipo del Cuchi Rivero, bien parado atrás, buscó abrir el marcador de contragolpe.

La experiencia de Damián Bensi, más la potencia de Elías Fanola, puso en aprietos a la defensa adoquinera en más de una oportunidad.

Así llegó el único gol del partido, a los 20 minutos: un centro en profundidad de Bensi dejó a Marcos Rivera mano a mano con el “uno” de peye, quien sin problemas definió de cabeza.

Pellegrini buscó y tuvo la oportunidad de igualar el marcador, a los 33’: Oscar Parra, defensor del gallito, derribó en el área a Sebastián Espinoza (Primavera). Sin dudar, Ramón Chávez (árbitro), de flojo desempeño, sancionó la pena máxima.

Fernando Acevedo, el encargado en ejecutar, tuvo en sus pies la chance de poner a su equipo en ventaja, algo que finalmente no pasó gracias a la buena respuesta de Ángel Soria, arquero del gallito, quien con gran destreza desvió el remate.

Primavera pudo ampliar la ventaja, pero la falta de precisión de sus delanteros en los últimos metros se lo negó.

En la segunda mitad llegó lo más entretenido del partido: Villa Primavera creció en su juego, por momentos tuvo mayor posesión de la pelota y estuvo muy cerca de ampliar la ventaja.

Cuando parecía que en cualquier momento llegaría el segundo, el reciente ingresado Fernando Mamaní (16’) pagó caro una dura e innecesaria infracción y dejó a su equipo diezmado. Nada para discutir. Mamaní vio el acrílico rojo merecidamente, por una irresponsabilidad de su parte.

El gallito, pese a estar con un hombres menos, no se salió de su repertorio: defendió la mínima ventaja que tenía a favor y cada vez que pudo atacó de contra.

Villa Primavera, justo merecedor de la victoria, está en la final del Cuadrangular y vuelve a soñar con adjudicarse la plaza de la Liga Salteña para jugar el próximo Torneo Regional Federal Amateur 2020.



El resultado:

PELLEGRINI 0 PRIMAVERA 1

N. Vargas A. Soria

S. Espinoza N. Careaga

A. Solá C. Cortez

L. Corimayo A. Talamilla

F. Acevedo O. Parra

D. Galván F. Sánchez

F. Guanca J. Pichotti

G. Villagra M. Rivera

A. Burgos D. Bensi

J. López E. Correa

F. Rojas E. Fanola

DT: P. Moncholi DT: H. Rivero

Gol, PT: 20’ M. Rivera (VP). Cambios, ST: inicio, G. Taborda por A. Solá (P), 10’ F. Mamaní por F. Bensi (VP), 17’ S. Lanzi por F. Acevedo (P) y L. Medilar por G. Villagra (P), 22’ R. Escalante por C. Cortez (VP), 29’ L. Ledesma por L. Corimayo (P), 30’ N. Ibañez por M. Rivera (VP), 39’ L. Zárate por E. Correa (VP).

Incidencias, PT: 33’ Soria (VP) le contuvo un penal a Acevedo (P). ST: 16’ expulsado Mamaní (VP).

Jornada: Semifinal

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Ramón Chávez