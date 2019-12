Un final polémico le dio a Daniel Lestard el título en el TP 1400

La última fecha del Turismo Pista 1400 apuntaba a ser emocionante, con tres pilotos buscando los puntos necesarios para ser campeón, pero las expectativas decayeron en el autódromo Martín Miguel de Güemes antes del verde de la largada. Un toque en la serie del jujeño Matías Clapier, tercero en el campeonato, sobre el auto del salteño Eduardo Moreno, puntero, derivó en una agresión física en la zona de parque cerrado del líder que le terminó costando la exclusión de la fecha.

Moreno perdió gran parte de sus chances de ser campeón en esa reacción, abriendo la posibilidad de que Clapier y el salteño Daniel Lestard, segundo en la tabla, definieran en pista quien se quedaba con el título. Finalmente Clapier puso su auto en boxes cuando faltaba poco para la bandera a cuadros, mientras que Lestard cruzó la meta en quinto lugar y por apenas un punto (70 a 69) es por primera vez campeón de la máxima categoría del Zonal del NOA.

Moreno ya había pasado en la octava fecha por un mal momento al ser excluido por técnica tras haber ganado la final; ayer volvió a quedarse al margen de la suma de puntos por la agresión física sobre Clapier. El incidente se produjo en la primera serie; el Fiat Uno del jujeño toco la cola del Fiat 128 de Moreno dejando el auto del líder atravesado en la pista. Con el impulso llegó otro toque de Clapier sobre uno de los laterales del salteño.

En la zona de parque cerrado se produjo el segundo capítulo del incidente donde Moreno agrede a Clapier según consta en la planilla oficial de resultados del Auto Club Salta.

En la misma serie fueron excluidos Mauricio Márquez, por no dar el peso, Clapier por el toque a Moreno y el jujeño Samuel Haroian por maniobra peligrosa.

La final la ganó Pablo Vuyovich seguido por Lucas Petracchini y tercero fue Jeremías Olmedo.

“Estoy un poco triste por como se dieron las cosas, teníamos un campeonato muy lindo que no debió terminar de esta manera. En ningún caso amerita este tipo de reacciones, creo que empañan un final de temporada que venía siendo muy bueno. Eso me deja un gusto amargo, después estoy muy contento porque hice lo que tenía que hacer”, señaló Lestard, que además es el presidente de la Auto Club Salta.

“Las posibilidades de ser campeón eran muy pocas, yo vine a correr una carrera más. Venía con un poco menos de rendimiento pero hice lo que tenía que hacer, después el resto es problema del resto”, agregó el flamante campeón que también anunció que no renovará su cargo en la próximas asamblea del Auto Club.

Las finales del TP 1100 y la Promocional estuvieron libres de polémicas. En la 1100 el campeón fue Nicolás Vuyovich, hermano del recordado piloto que fue bicampeón del Turismo Nacional. A pesar de tener dificultades técnicas que le impidieron buscar el triunfo, Vuyovich apostó a cruzar la meta mezclado en los primeros puestos para ser campeón.

En la clasificación y las series sacó una luz de ventaja sobre el tucumano José García que le quito algo de presión para lo que quedaba de la fecha. En la final terminó un puesto cuarto, un puesto por detrás de su rival pero le alcanzó para ser campeón en su temporada debut.

En tanto, el campeón de la Promocional fue el salteño Luis Magarzo, que no tuvo una buena fecha pero su rival Pablo Ballerini, no sumó los puntos que debía para desbancarlo del primer puesto. Magarzo terminó con siete puntos arriba sobre su escolta en al tabla final de la categoría.