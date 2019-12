El minuto a minuto de las elecciones en Boca Juniors

Hoy desde las 9 de la mañana, los socios de Boca comenzaron a elegir al nuevo presidente tras los últimos dos mandatos de Daniel Angelici. ¿Quién ganará? Acá te vamos contando todo lo que va sucediendo.

9.40 Ameal asegura que en algunas mesas pusieron boletas de su fórmula que no correspondían y que se están demorando sin motivo.

9.25 Votó Juan Carlos Crespi, candidato a vicepresidente por el oficialismo acompañando a Cristian Gribaudo.

9.20 Daniel Angelici ya estaba en la fila esperando para votar.

9.15 En algunas mesas hubo unos pocos minutos de demora por falta de fiscales.

9.00 Se abrieron las urnas, comenzó la elección.

8.30 Resta media hora para que comience la votación.



Los comicios

Los comicios se extenderán de 9 a 18 horas, en la enorme carpa de 320 metros de largo que el club montó en la playa de estacionamiento que está ubicada sobre las vías del ferrocarril, a espaldas del sector de las plateas.

Se dispusieron tres lugares de acceso al sector de votación, por donde solo podrán ingresar los socios habilitados para participar de los comicios. Los mismos se establecerán sobre la calle Brandsen al 800 y sobre la intersección de las calles Irala y Aristóbulo del Valle y de Del Valle Iberlucea y Aristóbulo del Valle.

¿Quiénes pueden votar?

Pueden votar los socios vitalicios, activos y del interior, de ambos sexos, con un mínimo de dos años de antigüedad (anteriores al 5/11, fecha en la cual la Comisión Directiva llamó a elecciones) y que reúnan las siguientes condiciones: a) Estar empadronados; b) Tener paga la cuota social del mes de noviembre o certificado de estar al día o en el caso de los vitalicios el cupón del año de la elección; c) Acreditar identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad ó Pasaporte.

El Reglamento General de Comicios establece que debe haber una mesa receptora de votos por cada 600 electores. Boca informó que hay 143 mesas, es decir que son casi 86 mil los socios habilitados a emitir su voto.

José Amor Ameal en la votación

¿Quiénes son los candidatos?

Las fórmulas están compuestas por Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi (La Mitad Más Vos, del oficialismo), Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini (Frente para recuperar la Identidad Xeneize, la lista de la oposición que tiene en sus filas a Juan Román Riquelme), y José Beraldi y Royco Ferrari (Volver a Ganar, oposición).

Cada mesa tendrá un presidente -nombrado por la Comisión Directiva- y tres fiscales, uno por lista. Todas las autoridades de mesa deben estar empadronados como electores. Las mesas podrán funcionar con la presencia del presidente o suplente del mismo y en caso de ausencia de éstos, con cualquier suplente que designe la Comisión Electoral, aún cuando la mesa a la hora fijada para el comienzo de la recepción de votos no contase con la presencia de fiscales titulares o suplentes.



A la hora establecida para el cierre de los comicios la Comisión Electoral procederá a disponer la clausura de las puertas de acceso, pero las mesas recibirán el voto de los socios que se hallen dentro del recinto donde funcionan los mismos.

¿COMO SE CUENTAN LOS VOTOS Y QUIÉN ESTÁ A CARGO DE HACERLO?

El conteo estará a cargo de la Junta Escrutadora, constituida por cinco miembros titulares y tres suplentes, todos designados por la Comisión Directiva. En caso de ausencia de algún titular la Junta será integrada con los suplentes, en el orden de designación. Tanto los miembros titulares como suplentes deberán ser electores con una antigüedad mínima de cinco años y no ser miembros de ningún órgano social. El día de los comicios, momentos antes de que éstos finalicen, designarán entre sí un Presidente y un Secretario, no pudiendo la Junta adoptar ninguna resolución sin la presencia de -por lo menos- tres de sus miembros.

Finalizada la recepción de votos, el presidente de cada mesa labrará un acta de clausura, llenando los claros del formulario impreso que le será facilitado por los miembros de la Comisión Electoral, y la firmará conjuntamente con los fiscales que deseen hacerlo, introduciéndola en la respectiva urna, clausurando ésta con una faja de garantía que también firmará junto con los fiscales. De inmediato hará entrega de dicha urna a los miembros de la Junta Escrutadora de votos, que procederá a comprobar la inviolabilidad de la misma.

Acto seguido, la Junta Escrutadora verificará si las urnas contienen el número de sobres correspondientes a los electores que votaron según las actas de las respectivas mesas. Después procederá a abrir los sobres y contar los votos correspondientes a cada fracción, proclamando el resultado en voz alta.

La Junta Escrutadora podrá declarar nula la elección de una mesa cuando mediaren algunas de las siguientes circunstancias: a) No hubiera acta de la elección de la mesa; b) Hubiera sido maliciosamente adulterada el acta; c) El número de sufragantes consignados en el acta difiriera en más de cuatro sobres, en faltante o exceso con respecto a los hallados dentro de la urna.

Practicado el escrutinio el presidente de la Junta Escrutadora anunciará el resultado final, proclamando a los candidatos triunfantes, siendo éstos los candidatos que reciban mayor cantidad de votos.

¿QUÉ PASA SI HAY EMPATE ENTRE DOS O MÁS LISTAS?

En caso de igualar dos o más fracciones el número de votos obtenidos, la Junta decidirá por aquella lista cuyo candidato a Presidente tenga más antigüedad como socio de la Institución.

