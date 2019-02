Buscan a Martín Eliseo Cruz

"Por momentos estoy tranquila pero por otro me pongo muy mal, no quiero pensar lo peor". La frase pertenece a María Marta Cruz, madre de Martín Eliseo Cruz, el joven de 22 años que salió el sábado por la noche de su casa en el barrio Castañares y aún no saben de su paradero. "Supuse que se había ido a bailar, después el domingo me imaginé que podía haber ido a la carpa. Pero no, con sus hermanos empezamos a preguntar y pegar panfletos", le dijo la mujer a El Tribuno. Quienes tengan alguna novedad pueden comunicarse al 155544402. El joven tiene 22 años y la noche en que salió tenía un jean color celeste, una camisa deportiva color celeste con verde y blanco. Mide unos 1,75 metros de altura y es de piel morena, ojos marrones. Según las descripciones de la madre, se trata de un chico que no tiene problemas con nadie, suele ser solitario y "terminó la secundaria en el IEM con buen promedio, el viernes me pidió el documento para ir a inscribirse en la UNSa, y el lunes tenía que incorporarse para comenzar con el curso de ingreso".

Después de recorrer los negocios del barrio en Castañares, donde la familia de María es muy conocida, la incertidumbre y preocupación llevaron a la madre hasta la subcomisaría donde "la verdad no me atendieron bien, primero me dijeron que tenía que esperar porque quizás Martín estaba de joda, la segunda vez que fui me contestaron que el oficial de servicio no estaba porque andaba detrás de un suicidio que hubo y la tercera vez que insistí que estaban en la búsqueda de una menor que había desaparecido en el río".