Prendas urbanas, es lo que más buscan los clientes

Este emprendimiento salteño va mutando en función de la demanda de los clientes. Si bien abrió hace tres meses, por el momento comercializa en su mayoría prendas urbanas, algo para fiestas, solo para hombres y mujeres. El sector para los niños se encuentra en proceso de armado y estaría listo el próximo mes.

Agustín Del Campo destacó que, por el momento no se están recibiendo trajes porque demoran en venderse y, por otro lado, son prendas que deben ajustarse muy bien. Vestidos largos, pijamas y trajes de baño no se comercializan. "Desde que abrimos son las mujeres las que se han acercado y vinculado con este nuevo sistema, más que los hombres", explicó Agustín, que analizó que los hombres usan la prenda hasta que no da más. Sin embargo, cuando se acercan a comprar son los que más ropa se llevan. "Eligen dos o tres remeras, a veces sin medirse siquiera, sacos y algún pantalón y listo. Las mujeres compran en menor cantidad pero vuelven más seguido", especificó.

A más tardar en dos meses, los creadores de este emprendimiento esperan habilitar el sector de niños, donde también se ofrecerá el mismo sistema de intercambio comercial: compra, venta o trueque.

Además de prendas también se espera recibir calzados y accesorios para los más chicos.

Consultado sobre el crecimiento del local, Agustín destacó que por varias razones sociales, la incorporación de estos sistemas de comercio suele ser rápida. En Salta el movimiento se da mucho más lento, aunque los cambios económicos de los últimos años llevaron a tomar estos nuevos caminos. "Hubo muy buena recepción de la gente. Los clientes se van muy contentos, con prendas de buena calidad. Esperamos tener un crecimiento más destacado de la tendencia vintage, que se está dando mucho y que a la gente llega más rápido a través de las redes sociales", afirmó.