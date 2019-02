Tendencia mundial que favorece a la economía

Locales con esta tendencia se multiplican desde hace varios años en algunos países de Europa y en Estados Unidos. Consultada sobre las causas y sobre los beneficios que significan estos emprendimientos, Celeste Peretto, asesora de modas, salteña con residencia en España, destacó que esta tendencia surgió por varios motivos. Uno de ellos es hacer que la moda no sea tan efímera y, por otro lado, para acercar los diseños de lujo a más mercados no tan acomodados. "En Estados Unidos estos locales se ven mucho en Miami y New York, donde las mujeres llevan sus prendas de marca, a veces con un solo uso y ahí el resto de las mortales pueden acceder a ellas por un precio mucho menor", ejemplificó.

Por otro lado, Peretto destacó que esto permite recuperar al menos parte de la inversión que se hizo en prendas muy valiosas, pero que por alguna razón ya no se usan, mientras que para las compradoras es una excelente oportunidad de adquirir ropa que de otra manera resultaría inaccesible.

Analizando el caso específico de Salta, la asesora de modas expresó que es una excelente iniciativa para Salta, porque a veces cuesta conseguir cosas de marca o de algunas marcas. "Además, suele ocurrir que se busca algo más clásico o que no está en la tendencia de la temporada y que en ciudades con una oferta tan limitada cuesta encontrar.Yo lo veo como una oportunidad, por ejemplo, cuando cambiamos de década, de peso o simplemente de estilo, para hacer una limpieza de armario y como una reinversión en básicos de guardarropa que se adecuen mejor a la nueva situación", detalló.

Para finalizar, Peretto reflexionó sobre esta iniciativa, que ayuda a evitar tener el armario lleno de prendas que no se usan pero que da lástima regalar, porque son de marca, porque son finas, porque eran de la familia o porque costaron "una fortuna". "Hay que quitar el prejuicio de la ropa usada o de feria americana que se viene a la mente cuando nos hablan de este tipo de iniciativas", detalló.

En el caso de La Perchería, la compra de la mercadería se puede hacer por dos procedimientos: ya sea en consignación o a crédito.