Se inician las paritarias de los empleados municipales

Un 35 por ciento de incremento no solo en el sueldo básico sino en todos los items que conforman la remuneración de los trabajadores y empleados municipales es en principio el pedido de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a los diferentes municipios del departamento San Martín como Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza.

En el caso de General Mosconi los incrementos van acorde a los que otorga la provincia (2,5% enero, 5% en febrero) pero de todos modos -según lo precisó el secretario general de la Departamental San Martín Fermín Hoyos-, "estaremos atentos a que se vayan cumpliendo, aunque hay que reconocer que Mosconi tiene algunos incrementos que en ocasiones duplica el salario o registra aumentos de un 60 o un 80% de una vez, lo que hace que la negociación en ese municipio sea diferente", precisó el sindicalista.

Ediles disparan las exigencias

En el caso de Tartagal, según explicó Fermín Hoyos "los concejales, al sancionar el presupuesto 2019 se incrementaron no solo la dieta en un 25 por ciento sino que sumaron ese mismo porcentaje a todos los items como gastos de representación, cafetería, papelería, entre otros. Eso nos dio la idea -expresó Fermín Hoyos- de pedir la misma modalidad en el incremento salarial de los empleados y obreros municipales de Tartagal".

El conocido y veterano gremialista afirmó que "tenemos algunos items que no se aumentan desde hace 7 años, por lo tanto estamos cobrando $50 en algunos de ellos, lo que resulta irrisorio para la situación actual. Como estamos pidiendo el 35% de aumento al básico, pedimos ahora el incremento en todos los items que conforman el sueldo del empleado municipal, tal como se aumentaron los concejales sus remuneraciones y otros gastos conexos".

El mandato de la asamblea

Hoyos explicó que "la semana pasada hicimos una asamblea con una gran participación de trabajadores. Allí decidimos algunos otros puntos como el pase a la planta de contratados de 120 eventuales o planilleros. Tartagal tiene blanqueados menos de 400 trabajadores y el resto son planilleros que cobran por quincena, sin ningún otro beneficio que un sueldo que no alcanza a cubrir la canasta familiar. No es un capricho pedir que 120 de esos pasen a contratados ya que un municipio como Orán por ejemplo, que es similar en extensión y población a Tartagal, tiene 1.400 trabajadores entre contratados y permanentes".

El delegado de ATE agregó que "hay un grupo de 26 personas que conforman la brigada contra el dengue que cobran unos $6.500 de sueldo y que son planilleros. Es injusto que cobren esa suma de dinero tan baja, sin ningún beneficio con el servicio que todo el año le prestan a la comunidad; estamos pidiendo que a todos se les haga un contrato de trabajo".

Aguaray es un caso delicado

En el caso de Aguaray la situación es similar en materia de exigencia salarial, aunque según explicó Hoyos "allí tenemos un problema serio entre el intendente, el doctor Alfredo Darouiche y el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Alcoba. El municipio no puede recaudar todo lo que necesita por las trabas que pone el exintendente Alcoba, y eso sucede porque la Justicia no actúa. Hay denuncias formalizadas hace años contra la gestión de Alcoba y contra él, como intendente, pero como no lo llaman ni a declarar y tiene mayoría absoluta en el Concejo actúa de la manera que lo hace".

"Los concejales -recordó- se aumentaron las dietas en $8.000 y se niegan a sancionar convenios para que el municipio cobre lo que tiene que cobrarle a las petroleras. De todos modos es un tema que a nosotros nos excede, por tanto, seguimos firmes en exigir el mismo aumento de un 35% para los municipales de Aguaray" precisó.

El tema Salvador Mazza

En relación a Salvador Mazza, Hoyos consideró que "las cosas están mucho más tranquilas y el tiempo terminó por darme la razón. Cuando yo decía que con lo que recaudaban de peajes a los camiones de transporte que cruzan desde y hacia la frontera con Bolivia alcanzaba para cumplir con todos los sueldos era cierto. Al punto que cambiaron los funcionarios de Hacienda y hace varios meses que la situación prácticamente se normalizó, después de tanto tiempo de reclamos por la falta de pago a los trabajadores municipales".

El sindicalista precisó que en la localidad fronteriza "también pedimos el mismo incremento, haciendo reserva de volvernos a juntar en junio".

Una zona de riesgo

Hoyos finalizó explicando que para esta localidad se exige indumentaria para el personal que tiene que trabajar en una zona de alto riesgo por el dengue, hantavirus y tantas enfermedades endémicas".