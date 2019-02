Bullrich en campaña: “A partir de los 15, si comete un delito grave, va a tener consecuencias graves”

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich desembarcó en Neuquén con el propósito de apuntalar la figura del intendente de la ciudad de Neuquén y candidato a gobernador por Cambiemos, Horacio “Pechi” Quiroga, y aprovechó para dejar señales acerca de cuál es el marco jurídico que podría regir en la Argentina en el futuro próximo en materia de seguridad ciudadana. “A partir de los 15 años, si comete un delito grave, va a tener consecuencias graves”, aseveró.

Bullrich subrayó que el apoyo del Gobierno nacional hacia el “Pechi” Quiroga era “total y absoluto” y dejó una crítica hacia la continuidad del MPN en la gobernación, partido que viene administrando la provincia hace 60 años.

“Es una provincia que está gobernada por el partido con más años de gobierno de América Latina, y cuando los partidos están tanto tiempo en el poder se confunden con el Estado, y eso resquebraja los sistemas democráticos”, indicó ayer en una conferencia de prensa en salones del Casino Magic. Más tarde participó de una cena destinada a recaudar fondos para la campaña electoral.

“Para nosotros esta es una provincia importante por la proyección productiva, por la inmigración interna, por las potencialidades, y porque necesita un cambio”, agregó.

“En nombre de todo el Gobierno nacional (vine) para expresar el apoyo total y absoluto a Pechi Quiroga y a toda la lista que acompaña esta propuesta”, señaló despejando dudas acerca de las preferencias de Cambiemos que se ha mostrado cercano al gobernador Omar Gutiérrez (MPN).

En las últimas semanas Gutiérrez apuntó duramente al gobierno de Macri por modificar los subsidios a las nuevas explotaciones de gas en Vaca Muerta que afectan a las inversiones en el yacimiento y a las cuentas provinciales.

Cambiemos se juega una carta clave en las elecciones del 10 de marzo en Neuquén. Se sabe que quien gobierna la provincia tiene directa influencia sobre Vaca Muerta. Solo en regalías Neuquén recibió en 2018 unos $12.000 millones, pero en 2019 espera recolectar más de $35.0000 millones. Las inversiones para este año se calculan en unos US$ 7.000 millones.

Fuentes de Cambiemos y del PJ en Neuquén coinciden en que las encuestas demuestran hoy un triple empate entre el gobernador Gutiérrez, “Pechi” Quiroga y el candidato del PJ en sociedad con el kirchnerismo, Ramón Ríoseco. El último sondeo daría, en una eventual elección, ganador al gobernador Gutiérrez por 2 puntos sobre Ríoseco (un 26 a 24) y muy cerca quedaría Quiroga.

“No va a marcar una tendencia, pero es importante por la necesidad de que Neuquén se sume a un cambio”, concluyó la funcionaria.

“Si me dan la responsabilidad de ser gobernador, vamos a actuar con firmeza contra el narcotráfico, en el marco de una ley que implica perseguirlos hasta abajo de la cama para llevarlos a la Justicia”, prometió Quiroga a tono con la labor de Bullrich.

La ministra sintetizó lo que pretende el gobierno del escenario legal cuando se habla de seguridad y delincuencia. “Estamos mandando una ley al Congreso que es muy buena y muy inteligente. El objetivo es que haya menos delincuentes y no más presos. Si un joven comete un delito o un chico comete un delito, y no sabe que eso tiene consecuencias porque al otro día vuelve a su casa como si nada, como si el valor de la vida no existiese, va a seguir en esa carrera delictiva. La mayoría de los jóvenes que cometen delitos van de 18 a 25 años. Y la mayoría empezó su carrera delictiva antes. La ley tiene dos objetivos: uno, que todo joven que comete un delito, no importa la edad, va a tener una consecuencia. Sea estudiar, o devolver lo que robó. Y dos, que a partir de los 15 años, si comete un delito grave, va a tener consecuencias graves”, concluyó.

