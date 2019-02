Bautista sobre la situación de Sanidad: “La decisión está tomada”

No hay marcha atrás. El Club Atlético Sanidad dejará de competir de forma oficial en la Liga Salteña porque sus dirigentes decidieron y solicitaron tomar licencia por un año. La medida que adoptaron las autoridades, la cual es irreversible, causó un gran revuelo en los padres de lo chicos que integran las diferentes divisiones inferiores del club, quienes pidieron que se revierta la decisión.

La dirigencia de Sanidad, mediante una nota, hizo el pedido formal en la sede liguista el viernes pasado.

“En virtud de la crisis general, que no solo atañe a la parte deportiva porque todos sabemos los problemas económicos que atravesamos a nivel nacional, pedimos esa licencia”, explicó Sergio Bautista, vocal del club enfermero.

La postura de los dirigentes es inamovible: “La decisión está tomada, ya hicimos la presentación que corresponde en la Liga, esperamos el acompañamiento y que comprendan la situación”, agregó Bautista.

A su vez, la autoridad de Sanidad reconoció la enorme pérdida que significa el receso: “venimos desarrollando una actividad durante 15 años y no solo deportiva, sino también social, por eso hay muchos padres que se acercan y muestran su preocupación”, dijo el dirigente, para luego agregar: “estamos en una zona cercana a barrios de clase media-baja, por ese motivo no podemos pedir ningún tipo de erogación. Apelamos a la comprensión, así como nosotros la tuvimos con diferentes situaciones. Hoy estamos atravesando una crisis”.

Dejando de lado el aspecto social, otra de las preocupaciones que existe es que Sanidad no regrese a la competencia y desaparezca, como sucedió con Comercio. “No es una jugada para no volver, al contrario, queremos tomar oxigeno y volver con mayor fuerza. La idea es tomar algunas medidas dentro de la CD y poder palear la situación”, concluyó Bautista.