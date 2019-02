Sin pacientes sospechosos de hantavirus en el hospital

El gerente del hospital Perón de Tartagal, José Fernández, descartó ayer cualquier posibilidad de casos sospechoso o confirmado de hantavirus en esta ciudad.

"Esto es muy dinámico porque estamos en una zona endémica, en una época donde aparecen la mayoría de los casos y que no tengamos hoy (por ayer) no quiere significar que mañana o en las próximas horas no aparezcan, pero por ahora no tenemos ningún paciente sospechoso ni con la confirmación de padecer hantavirus en el hospital de Tartagal".

De esa manera José Fernández, gerente general del hospital Juan Domingo Perón, descartó cualquier sospecha sobre los familiares del chico de Salvador Mazza que la semana anterior falleció en su casa en esa localidad fronteriza luego de ser asistido en tres oportunidades en el hospital de esa localidad.

Los familiares y algunos allegados al adolescente Juan Carlos Álvarez, según ellos por los dichos de un profesional del hospital de Tartagal temían que Eugenia Solís, la madre del chico que fue hospitalizada con un cuadro febril después de la inhumación de los restos de su hijo, podía presentar síntomas compatibles con hanta virus.

Fernández, en relación a esta paciente, descartó que se tratara "de dengue y mucho menos de hanta virus; la paciente fue trasladada desde Salvador Mazza a Tartagal por un cuadro febril, pero ya fue dada de alta", precisó el profesional y agregó que "otro joven que había sido internado semanas atrás con todos los síntomas de hanta virus se recuperó favorablemente y ya se encuentra en su casa; en este hospital habíamos tenido dos pacientes, uno de ellos falleció pero el otro joven se recuperó satisfactoriamente", manifestó el gerente del hospital de Tartagal.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus hanta. Los ratones silvestres (principalmente los colilargos) lo transmiten a las personas, eliminando el virus en la saliva, las heces y la orina.

¿Cómo se transmite?

Por inhalación: es la causa más frecuente. Ocurre cuando respiramos en lugares abiertos o cerrados (galpones, huertas, pastizales) donde las heces o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente.

Por contacto directo: al tocar roedores vivos o muertos in fectados, o las heces o la orina.