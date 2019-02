La esencia del populismo

"Contra el gobierno al servicio de la banca extranjera y el capital imperialista; por los derechos inalienables de los trabajadores; por una economía nacional productiva y en contra de la especulación financiera; contra la oligarquía terrateniente, la Sociedad Rural, y la Bolsa de Comercio; por la nacionalización de la banca extranjera; rechazo a las importaciones que arruinan la economía nacional; por un gobierno popular que no esté de rodillas ante los poderes imperiales; por una Argentina libre, justa y soberana". Palabras más, palabras menos esta declaración a todos nos resulta familiar, tan familiar que podríamos decir que está firmada por Moyano, Baradel, Yasky, Pino Solanas, D'Elía o Guillermo Moreno. Pues bien, no es así. Tampoco es del año pasado o del anterior; mucho menos de los tiempos de Fernando de la Rúa, Carlos Menem o Raúl Alfonsín.

¿Cuándo se conocieron estas consignas? ¿Cuándo los argentinos escucharon por primera vez esta "música del pueblo"? Se lo respondo: en 1964. Fue con motivo del célebre Plan de Lucha organizado por el peronismo y dirigido por los compañeros Vandor, Alonso y Coria, entre otros. El plan de lucha se lo hicieron a Illia que hacía poco terminaba de aprobar la ley del salario mínimo, vital y móvil.

La conspiración se desarrolló durante varios meses. Se tomaron 11.000 fábricas, hubo manifestaciones, actos callejeros, conferencias de prensa y algún que otro atentado. Según los dirigentes peronistas, el país no daba para más; la clase trabajadora no podía ni debía soportar un día más a este "gobierno de vendepatrias y corruptos". ¿Corruptos? Sí, el gobierno de Illia era, además, calificado de corrupto. Y el propio Perón, días después de la asonada militar, no tuvo reparos en calificar a la gestión de la UCR como la más corrupta de la historia.

El enemigo era el viejito Illia.