La potencia de Lions pudo más que Los Jaguares

Los Jaguares, la franquicia de la Unión Argentina de Rugby en el Súper Rugby, cayó este sábado ante Lions de Sudáfrica por 25 a 16 en el partido que disputaron en el estadio José Amalfitani por la fecha inaugural de la temporada 2019 del certamen.

El equipo argentino que dirige Gonzalo Quesada marcó un try a través de Santiago Medrano, pero el subcampeón de las últimas tres ediciones logró apoyar la ovalada en tres ocasiones en el ingoal local. Ahora el equipo argentino recibirá la semana próxima a Bulls de Sudáfrica, en el mismo escenario, por la segunda fecha.

La apertura del tanteador llegó rápido por parte de la visita, con un maul arrasador luego de un line, que terminó con Marnus Schoeman dentro del ingoal.

Pasado los diez minutos, llegaron los primeros puntos del equipo argentino, primero con un penal de Díaz Bonilla para sacarse la presión y tres minutos más tarde, una gran combinación por la punta entre Tuculet y Moyano, que luego siguió hacia el centro y fue Santiago Medrano quien finalmente apoyó al lado de los postes.

Minutos después, Díaz Bonilla estiró la ventaja con otro penal, aunque la diferencia duró poco, con una mala salida de los argentinos que le dio la chance al apertura para sumar un nuevo penal.

Fueron unos pocos minutos de pequeños errores de Los Jaguares que pusieron a Lions otra vez al frente, luego de que Schoeman se desprenda de un maul para su segundo try en la tarde. Esta vez, Jantjies no falló la conversión y sumo dos puntos desde una posición incómoda para darle la victoria parcial al equipo sudafricano, por un parcial de 15 a 13 con el cual se fueron al descanso.

En el inicio del segundo tiempo se repitió la tónica de la primera parte, con los delanteros como protagonistas. Los argentinos armaron un muy buen maul y cuando estaba listo para marcar el try, una cortina involuntaria le quitó la posibilidad de sumar de a cinco. Distinta fue la efectividad para Lions, que a los diez minutos logró su tercer try con un maul arrasador y otra vez en manos de Schoeman.

Quesada deberá seguir trabajando en el equipo para buscar la primera victoria en el Súper Rugby en el próximo partido en cancha de Vélez.

La síntesis

JAGUARES 16 LIONS 25

M. Vivas D. Smith

A. Creevy M. Marx

S. Medrano C. Sadie

G. Petti R. Herbst

T. Lavanini M. Orie

P. Matera M. Schoeman

R. Bruni H. Dayimani

J, O. Desio W. Whiteley

G. Bertranou N. Groom

J. D. Bonilla E. Jantjies

R. Moyano A. Dyanti

J. de la Fuente H. Vorster

M. Orlando L. Mapoe

B. Delguy C. Skosan

J. Tuculet A. Coetzee

DT: G. Quesada DT: S. de Brujin.

Tantos. PT: 5’ try de Schoeman (L), 11’ y 25’ penales de Bonilla (J), 15’ try de Medrano conversión de Bonilla (J), 27’ penal de Jantjies (L), 31’ try de Schoeman conversión de Jantjies (L).

Tantos. ST: 11’ try de Schoeman conversión de Jantjies (L), 20’ penal de Bonilla (J) y 30’ penal de Jantjies (L).

Estadio: Vélez Sarsfield.

Árbitro: Mike Fraser.

Jornada: 1ª fecha.