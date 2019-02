Nación dará continuidad a las obras del Plan Hábitat

Las obras de infraestructura del Plan Hábitat ejecutadas por el Gobierno nacional en la provincia de Salta que cuentan con una inversión de más de $201 millones para los municipios de Chicoana, Cerrillos, Rosario de la Frontera y Rosario de Lerma están muy avanzadas. Aunque en esta última localidad del Valle de Lerma las ejecuciones estuvieron demoradas por cuestiones de actualización de costos.

La directora nacional de Gestión de Proyectos, Celeste Tauzín, afirmó a El Tribuno que "el Gobierno nacional garantiza que las obras de urbanizaciones para las poblaciones vulnerables se completen íntegramente, aún cuando en algunos casos falta completar trabajos, porque se deben ponerlas a disposición de sus comunidades lo antes posible".

Las urbanizaciones avanzan en dichos municipios, siendo su objetivo llegar a beneficiar con ellas a más de 2.200 familias de forma directa.

Los funcionarios recorrieron las obras realizadas en las localidades de Chicoana, San José de los Cerrillos y Rosario de Lerma, en esta parte de la provincia.

Las obras

En Las Moras y La Rinconada se ejecutan trabajos de fortalecimiento comunitario y de infraestructura.

En el barrio Santa Teresita, del paraje El Mollar (Chicoana), se efectúan obras que beneficiarán a 1.200 personas, tales como construcción de sistema de desages cloacales, 265 conexiones domiciliarias, nexo cloacal, desages pluviales, red vial y peatonal, plata de tratamiento, construcción de un espacio comunitario, arbolado, equipamiento urbano, puesta en valor de plaza y playón deportivo. En estas se invierten más de $34.4 millones.

En los barrios La Rinconada y 2 de Abril, de San José de los Cerrillos, se realizan obras referidas a red eléctrica y alumbrado público, contenedores, señalética urbana, construcción de espacio comunitario, arbolado, plazas, espacios verdes y playón deportivo. Las labores beneficiarán a más de 6.700 personas, y en ellas se invierten cerca de $10 millones.

Demoras en Bº San José

La funcionaria nacional remarcó el trabajo en conjunto con el Gobierno salteño, y que las redeterminaciones de presupuesto serán financiadas por Nación mediante el Estado provincial. A pesar de que este último punto no estuvo contemplado en el acuerdo firmado entre Nación y municipio, sumado a las condiciones económicas imperantes en el país, y algunas desavenencias de ejecución, Nación completará él envió de fondos para finalizar las obras inconclusas. "Las obras se terminaran en función de los contratos firmados, para el caso de Rosario de Lerma quedan dos meses, puesto que la provincia se hará cargo con los fondos garantizados del Gobierno nacional", dijo.

En San Jorge se han invertido 87 millones en las obras, y "en esta última etapa intervendrá la Provincia, en la medida que certifique se completarán los 99 millones que Nación se comprometió en invertir en este proyecto de Rosario de Lerma", añadió.

Esto sucedió porque no se cumplieron los plazos de ejecución.

El convenio

El convenio Provincia-Nación no tenía redeterminación de precios, en este caso puntual, también existía con la comuna y provincia un convenio. "Esta obra quedó grande para la gestión del municipio, y como surgieron estos problemas, provincia se hizo cargo. Como esto no avanzaba por los desfasajes económicos, y no se terminó en los tiempos convenidos, las redeterminaciones de obra impidieron el avance", explicó Jorge Klik, secretario de Obras de la Provincia.

Recorrido

Los funcionarios nacionales y de la Provincia recorrieron las obras de las tres comunas del Valle de Lerma.

Se explicó también que el último desembolso por la obra de San Jorge está contemplado, y la redeterminación finalmente correrá por cuenta de la Provincia de Salta. Al proyecto del Plan Hábitat para este populoso barrio San Jorge con siete mil habitantes, Nación invierte la suma de $99.452.446 para obras que incluyen sistemas de desages cloacales y pluviales, la ejecución de las redes vial y peatonal, la red eléctrica y el alumbrado público, así como el mejoramiento del espacio público.