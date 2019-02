Ulloa, duro con Olmedo por sus dichos sobre la violación

Álvaro Ulloa es el titular de la delegación salteña del Inadi, y en las últimas horas publicó una dura carta contra el diputado nacional Alfredo Olmedo, por los dichos del legislador sobre las violaciones a niñas.

"Buen día diputado, lo he visto en campaña últimamente, explicando su propuesta en diferentes medios y me llamó especialmente la atención un video que circula por las redes de un programa reciente de Crónica TV. En ese programa usted se refiere a una niña menor de doce años y entre otras consideraciones dice textualmente "puede haber tenido relaciones sexuales y no haber sido violada'", comienza la carta abierta.

Y agrega: "Ese concepto es falso. Cualquier niña menor de 15 años embarazada fue violada. Cualquier niña que tenga relaciones sexuales con menos de quince años fue violada sin importar si prestó su consentimiento o no. Eso dice nuestra legislación y la de la mayor parte del mundo occidental, y lo dice porque considera que a esa niña le falta madurez para prestar ese consentimiento".

Olmedo aparece casi a diario en canales de Buenos Aires, con su radicalizado discurso, en medio de la campaña que lleva adelante para ser posible candidato a la presidencia.

En otra parte de la nota, Ulloa dice que en otro video que encontró "lo escuche argumentar en contra del voto joven porque explicaba que a esos jóvenes a los dieciséis años les faltaba formación. Pero al mismo tiempo opina y argumenta que una niña de doce años está lo suficientemente formada para dar consentimiento maduro a una relación sexual que la puede dejar embarazada y sin dudas cambiar su vida".

Hasta el cierre de esta edición, el diputado Olmedo no había contestado esta dura carta. Este medio se contactó con su equipo de prensa, pero no obtuvo respuesta.

"Diputado, su posición en contra del aborto parece ser su causa y, aunque distinta a la mía, es respetable y es legítima y no se la discutiré. Pero esto no puede ser trasladado a su razonamiento sobre si una niña de doce años puede dar consentimiento sexual. No puede, enfáticamente se lo digo, no puede. Y no es bueno que usted argumente y predique que eso si es posible", dice el ex concejal.

En otra parte, le recrimina que usando su banca en el Congreso quiera confundir. "Mucha gente pudiera confundirse escuchando a un diputado de la Nación planteando que una niña de doce años puede dar consentimiento sexual y que eso fuera legal. Por eso hago pública esta respuesta, para que quede claro que la ley Argentina considera un delito una relación sexual con una menor de quince años, independientemente de si está menor presta consentimiento o no", reafirma.

Por último, le pide que sea prudente. "Tengo absoluto respeto por la libertad de expresión y por sus fueros de opinión, puede usted decir lo que piensa y nadie se lo prohibirá, pero eso no es solo un privilegio. Ese fuero es una responsabilidad, y ni usted ni nadie debieran abusar de el confundiendo gente que pudiera poner en riesgo a una joven".

