Alma Chaqueña lleva su canto por el país

¡Los chicos crecen! y la verdad que nada causa sorpresa, El dúo Alma Chaqueña está cosechando lo que supo sembrar en su debido momento.

“Estamos complacidos porque llevamos bien en alto la bandera de la provincia de Salta, en especial la de Tartagal. Nuestro canto solo es la continuación de una rica historia que sembró este suelo en el canto popular. Además, es una motivación para seguir trazando objetivos en esta bella profesión”, dijo Martín Palavecino, quien junto a su hermana Ana, conforman esta propuesta folclórica.

El árbol folclórico de nuestra provincia no deja de brindar sus frutos, los gajos se ramifican a diario para desprender talento y exhibir color esperanza.

Simpleza y talento se conjungan para cristalizar esta prometedora fórmula del cancionero popular.

“Somos oriundos de la ciudad de Tartagal, venimos de familia de cantores. Mi papá Andrés Palavecino es primo del chaqueño y también de Lucio Rojas (papá de Jorge). Desde el 2014 venimos con el nombre de Alma Chaqueña, anteriormente éramos Los Hermanos Palavecino, en el mismo formato de dúo. A los doce años empecé a incursionar en los escenarios del norte provincial. Acabamos de grabar un demo con cuatro temas, en el estudio de Jorge Rojas, en Córdoba”, agregó Martín.

Los artistas tartagalenses ya tuvieron la oportunidad de subir al escenario Atahualpa Yupanqui, en la Plaza Próspero Molina, en Cosquín “En el 2014 llegamos invitados por Jorge Rojas y dos años después formamos parte de la delegación de Salta. Para nosotros significó una experiencia única, para recordarlo por siempre”, sostuvo Ana.

El estilo chaqueño corre por sus venas y defienden su música a pura chacarera, zambas, y otros ritmos de la zona “El repertorio es amplio, con canciones de autoría propia y también grandes clásicos de la chaqueñada. Es de nuestra creación: Chacarera para el Tri Chaco, Tío Tequila, entre otros. Estamos convencidos que está volviendo la música chaqueño nosotros no pensamos desaprovechar la oportunidad”, acotó la joven cantora.

Hace algunos meses, Ana y Martín estuvieron en la capital salteña, con la intención de promocionar su último trabajo “Es un poco complicado entrar en el circuito de los festivales, esta provincia tiene un alto número de músicos y cantores...y encima buenos. A pesar de esta realidad, no bajaremos los brazos y trabajamos para ganar un espacio en el folclore”, acotó Ana.

“El espacio musical se expandió gracias al trabajo de algunas personas que se interesaron por nuestra propuesta, y nos llevaron por distintos festivales del país. También tuvimos el placer de llevar nuestro repertorio hasta Tierra del Fuego”, aseguraron.

La familia Palavecino se completa con la mamá Felisa Frías, y otros cuatro hermanos. Martín alterna su tiempo con trabajos independientes, como la compra y venta de vehículos, mientras Ana continúa sus estudios en el nivel terciario.