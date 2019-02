Waters dijo que el concierto "Live Aid Venezuela" no tiene nada que ver "con ayuda humanitaria"

El músico y activista político británico Roger Waters criticó la postura que ha tomado el multimillonario Richard Branson, quien ha promovido, para el 22 de febrero, el 'Venezuela Aid Live', un concierto en territorio colombiano para recaudar "ayuda humanitaria" para los venezolanos.

"Nada de esto tiene que ver con ayuda humanitaria. Todo esto tiene que ver con que Richard Branson, y no me sorprende para nada, está trabajando para el plan de EEUU, que no es otro que tomar control de Venezuela", expresa Waters en un video.

El concierto organizado por Branson tiene como objetivo recaudar 100 millones de dólares en "ayuda humanitaria" para Venezuela. El evento se realizará un día antes de la fecha anunciada por el autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó para que ingresen al territorio venezolano los insumos enviados por el Gobierno de EEUU y otros países, algo que Caracas ha calificado como un "show" para justificar una "intervención militar" y deponer al gobierno de Nicolás Maduro.

"Nada de lo que se está promoviendo tiene que ver con las necesidades del pueblo venezolano, tampoco tiene que ver con la democracia, la libertad y mucho menos con ayuda", enfatizó Waters.

La historia "que nos están vendiendo" sobre Venezuela

El fundador de Pink Floyd desmintió lo que los medios de comunicación internacionales dicen sobre Venezuela. "Tengo amigos que están ahora en Caracas, y hasta ahora no hay guerra civil, no hay violencia y tampoco hay asesinatos, no hay señales de supuesta dictadura, no hay encarcelamiento masivo de opositores, no hay eliminación de la prensa, nada de eso está sucediendo, a pesar que esa es la historia que se nos esta vendiendo al resto del mundo".

Roger Waters

A la par del evento organizado por Branson, el Gobierno de Venezuela prepara el "gran concierto por la paz", en el puente internacional Simón Bolívar, en San Antonio, capital del estado Táchira, fronterizo con Colombia.

En la actividad, prevista para el viernes y sábado, habrá jornadas de distribución de alimentos y de atención médica.