Sergio Albornoz, el nuevo DT de Mitre

La dirigencia de Mitre no perdió el tiempo y designó a Sergio Tahuichi Albornoz como reemplazante de Gustavo Módica, quien dejó de ser el DT.

Albornoz asumió ayer como flamante técnico del ciclón, se hizo cargo de la práctica en el estadio Miguel Pascual Soler y ya planifica lo que será el encuentro de este fin de semana frente a Olimpia Oriental de Rosario de Lerma, por la quinta fecha de la zona 3 del Torneo Regional Federal Amateur.

Este será el segundo ciclo de Albornoz en el ciclón del San Bernardo, que marcha en la penúltima ubicación en la tabla de posiciones solo superando a Cachorros por dos unidades.

Hasta el momento, la campaña de Mitre es muy pobre, solo ganó en la primera fecha frente a Cachorros precisamente y luego cosechó tres derrotas consecutivas, la última en el clásico frente a San Antonio.

Con respecto al equipo, Albornoz sabe que cuenta con todos los jugadores a disposición y obviamente con Gustavo “Mudo” Barrionuevo como abanderado y capitán.

El armado del once titular para recibir al elenco del Valle de Lerma se empezará a perfilar desde mañana cuando el técnico realice la práctica de fútbol formal.

Cabe destacar que aún no se definió quién será el ayudante de campo de Sergio Albornoz y el que sigue como preparador físico es Facundo Acosta.