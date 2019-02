Cruces ásperos con funcionarios

En diálogo con El Tribuno, Nieves Torres, presidenta de la Asociación de Ciegos Habib Yazlle, denunció a funcionarios provinciales por maltrato y abandono de persona. Acusó a la secretaria de Discapacidad, Fabiana Ávila, y al coordinador de Relaciones Institucionales y Asuntos Legales del Ministerio de Salud Pública, Wenceslao Saravia Toledo. Tanto ella como él, consultados por este medio, desestimaron las acusaciones y apuntaron a Torres por la forma en que se dirige a ellos y a sus colaboradores.

Torres contó que a principios de febrero fue con miembros de la asociación a plantearle a Ávila sus necesidades por la demora en el cobro del subsidio. "Ella, en vez de escucharnos, comenzó con tremenda violencia, a los gritos. Agarró el termo, con ademanes de largar eso o lo que tuviera en las manos", relató. El viernes último vieron al coordinador por el mismo tema. "Wenceslao le dijo (a Chauque) que nadie se moría de psoriasis y que, si esto pasaba, irían pidiendo el cajón", contó. "Se mofó de un enfermo. Están haciendo abandono de persona". Advirtió que iniciarán acciones legales contra ambos y Salud Pública y que tienen miedo de recibir golpes "porque las amenazas ya están".

La otra cara

Sobre la acusación, dijo Ávila: "No es así. El tema del incremento del subsidio se dio en el marco de la Secretaría de Finanzas del Ministerio, no conmigo. La señora Torres tiene una forma especial de dirigirse al resto de las personas, pero no está en mi personalidad faltarle el respeto a nadie".

Saravia Toledo dijo que Torres tiene "maneras bastante groseras" y que armó un "escándalo". Explicó que a Chauque lo contactó con Gestión de Pacientes para que le dieran los remedios: "Le avisaron que en 20 o 25 días le darían el medicamento. Dijo que se iba a morir y le dije que nadie se muere de psoriasis". Contó que una mujer ciega que tiene cáncer también le pidió remedios. "Llamaron el lunes por la tarde (a Torres) para avisarle que los medicamentos estaban listos para buscarlos. Ella dijo que iría cuando se le diera la gana y que no le avisaría. No retiraron nada", lamentó.

Una casa deteriorada



La Asociación de Ciegos Habib Yazlle tiene su sede en Lerma 1446. “Nuestra institución está totalmente deteriorada. Nos hemos cansado de pedir ayuda y de armar proyectos de refacción de la casa. Nos prometieron siempre y no llega más. No contamos con los fondos para refaccionarla”, pronunció Torres.

Contó que la institución “en sus mejores tiempos” dictaba cursos de Braille, hacía rehabilitación de adultos que perdían la vista y les enseñaba a usar el bastón blanco: “Lo hacemos todavía pero con mucho sacrificio. No solo estamos en la ciudad de Salta;también vamos a Cerrillos, Jujuy y Orán”. Reveló que tienen un padrón de 96 personas, sobre todo, gente de recursos escasos.

