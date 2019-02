Lady Gaga canceló su compromiso: mala suerte en el amor

Mala suerte en el amor. ¿Será buena en el trabajo? Lady Gaga asistirá este domingo 24 de febrero a los premios Oscar, por el cual está doblemente nominada, sin Christian Carino. La cantante pop y actriz se separó y canceló su compromiso con el represente de figuras.

La actriz de "A Star Is Born" y Carino desataron los rumores de separación durante los Grammy cuando él no asistió a la ceremonia de donde Gaga se llev. tres premios Grammy. Carino no sólo no estaba allí, tampoco el enorme anillo de compromiso de 400 mil dólares, de zafiro rosa, que le había dado a la cantante.