Las frutas y verduras, de la mano con la inflación

Los precios de las verduras en los pequeños comercios de las veredas de Salta son una incertidumbre: se van construyendo día a día. Hay muy pocos valores de referencia estables por más de una semana, aunque en los últimos días los costos se fueron al cielo.

"Nadie sabe qué va a hacer. Ni los comerciantes ni los compradores. Yo entiendo el enojo de mis clientes porque les voy variando según cómo consigo los valores de la mercadería", dijo Ángel, un reconocido verdulero que tiene su negocio frente a la Policía de barrio El Tribuno.

"No hay un mercado que sea más barato que el otro en todos los productos. Entonces tenés que recorrer, buscar precios, ofertas; hay que andar más, volver al barrio y tener precios que no espanten a los vecinos. Hoy por hoy, el precio de la lechuga es una locura. Yo tendría que venderla a 35 pesos cada una para sacar ganancia. Como eso ya sé que es mucho no traigo porque los vecinos ya se están acostumbrando que cuando algo está caro no compran", dijo Ángel.

Muchos verduleros también están optando por bajar la calidad de las frutas y verduras que les venden a sus clientes. Compran de remate, de descarte o lo que está a punto de quedar no apto para el consumo. Y entonces todo es una lotería. Muchos de los verduleros van a los remates de los sábados en el Cofruthos y obtienen mejores precios. Los comerciantes barriales están preocupados por la baja en las ventas ya que muchas familias ahora se unen para comprar y también aprovechan las ofertas del mercado de la zona sur de la ciudad, con lo cual dejan de ir a los negocios que están cerca de sus casas.

"Lo que no hay es estabilidad de precios. Esta semana cortada arrancó con aumento en todas las frutas y verduras", dijo el verdulero de la zona sur.

Las lechugas lideran la suba y se encuentran hasta por 40 pesos la unidad en algunas verdulerías de zona norte. Lo que comenzó a subir y nadie sabe hasta dónde llegará son los choclos, que hoy se consiguen a 150 pesos la docena cuando la semana pasada estaban a 100 pesos. El tope será Semana Santa.

Lo que más sorprende es que el tomate redondo, de buena calidad, llegó a los 80 pesos el kilo en algunas verdulerías de barrio. En algunos lugares se puede conseguir un kilo a 25 pesos el kilo, pero se debe consumir en el día porque son verduras al borde de pasarse.

Las frutas también subieron durante los dos primeros días hábiles de esta semana. Un kilo de manzanas puede superar los 80 pesos, la pera los 60 y los duraznos, que hasta hace dos semanas estaba a 300 pesos el cajón, abrió el lunes por arriba de los 800 pesos.

"Acá dicen que las últimas subas de esta semana son por las inundaciones, por el gasoil, por los fletes, por el dólar, que es estacional; nadie lo sabe. Es cierto que sube y baja, pero la tendencia es a la suba", concluyó Ángel.