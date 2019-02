“La meteorología, en principio, no fue lo que quería estudiar”

Ignacio Nieva, 75 años, el meteorólogo más conocido de Salta y palabra autorizada del pronóstico para Salta y Jujuy, dialogó con El Tribuno sobre sus comienzos y cómo el tiempo se transformó en su pasión.

“Como muchas cosas de la vida, antes de intentar esto de la meteorología, intenté otras cosas. Por ejemplo cuando terminé el secundario, estudié geología y fui cadete de la Fuerza Aérea en 1963. Pero la verdad que de esta ciencia meteorológica no tenía ni idea, yo estaba buscando algo para estudiar“.

Agregó: “En el año 1967 me vinculé, a través de un aviso, por una beca del Servicio Meteorológico para estudiar de pronosticador en la Facultad de Ciencias Exactas en Buenos Aires y fui, pero no me quedé porque no tenía laburo, y ya de vuelta en Salta hice un curso de observador meteorológico en la Escuela de Aviación Civil, que todavía está en un edificio antiguo, ubicado en Urquiza al 500, casi Buenos Aires”.

“Con ese curso entré a trabajar en el INTA, y después de 8 o 9 años, en 1978, el INTA me becó y entonces volví a Buenos Aires a estudiar lo que había intentado anteriormente. Entonces me fui con mi esposa y mis dos hijos por tres años. Ahí me especialicé en Agrometeorología”, narró.

“Pero después de haber andado dando vueltas me dediqué a la meteorología, pero no es que yo me lo haya propuesto de adolescente, pero fui a parar ahí y con el tiempo me fue gustando lo que hacía”, agregó.

Nieva contó que en el INTA estuvo 43 años, desde octubre de 1968 hasta noviembre de 2011, donde se jubiló.

“Dejé de trabajar por una cuestión de enfermedad a comienzos de mayo del 2009, después volví en 2011, pero al final de eso ya me jubilé. Pero antes de que me retire ya había puesto énfasis en el monitoreo del tiempo y del clima, es decir ya con todo el avance tecnológico y con la información por Internet, porque si esto lo hubiera intentado en la década del ’80, no lo iba a poder hacer, pero ya en el 2000 o 2010, con difusión Internet, se encuentra mucha información para recabar, analizar, diagnosticar y hacer el pronóstico; porque esto consiste en análisis, diagnóstico y pronóstico”.

Recuerda que a partir del 2010 toda la información que pudo recabar por Internet le permitió conocer mucho más sobre este tema del clima que tanto lo apasiona.

“Yo me dedico a pronosticar para Salta y Jujuy, en fin, me dedico a analizar cómo se va comportando el tiempo y las temperaturas en todas las variables, para ver cómo van respecto de lo que es normal o en promedio”.

Al referirse a las lluvias que se anunciaban para esta semana que ya se termina, señaló: “Es pronóstico y en eso va implícito que son probabilidades, por ejemplo cuando empiezan a ser más significativas como un 30% y después pueden llegar a un 90%, pero siempre hay un margen pequeño donde no hay acierto, pero la verdad que eso no está muy explicado, hay que decirle a la gente que estas son probabilidades, y más con el tema de lluvias, y en esta época, porque todo se hace por computadora, con modelos numéricos, entonces le dan los modelos un porcentaje de probabilidades que puede ocurrir y que muchas veces no ocurre. El monitoreo internacional, formación en lo que se basan los pronósticos, es cada 12 horas, entonces con eso se hace un análisis y se reúne toda la información y a la vez la probabilidad del pronóstico que puede cambiar en ese lapso, sobre todo con las lluvias llamadas chaparrones”.

A partir de su retiro Nieva cuenta cómo inicia su rutina diaria. “Yo tengo una rutina en cómo voy a ir procediendo, lo hago dos veces por día, a la mañana me levanto y bajo toda la información que considero que es para hacer el monitoreo, y a eso le dedico, más o menos, unas dos horas por día y después a la tarde se hace el monitoreo con información de las 9 de la mañana. El Servicio Meteorológico Nacional, que es el que rige toda la información, tiene estaciones en todo el país, entre ellas está la del aeropuerto, Orán, Tartagal, Metán y Rivadavia, entonces ellos hacen lo que se llama la medición o la observación. Para el pronóstico de aquí se tiene que tener la información de todo el hemisferio sur y norte. Entonces con esa información, con imágenes satelitales, mapas con distintos modelos, que son buenos para la temperatura, otros estiman las precipitaciones”.

Al ser consultado sobre si su trabajo es rentado afirmó: “No, yo lo hago como una forma de ocupar el tiempo porque ahora me sobra”.