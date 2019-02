Ezequiel Medrán: “Podemos dar mucho más”

Pasó la primera ronda para Central Norte en el Torneo Regional Federal Amateur y si bien el cuervo finalizó puntero de esta etapa más allá de la quita de tres puntos que sufrió por la mala inclusión de Ronaldo Martínez en el triunfo ante Peñarol en el debut, su producción fue de mayor a menor en estas cinco fechas.

El mismo técnico del cuervo, Ezequiel Medrán, fue autocrítico, reconoció que los resultados son importantes, que el juego es primordial para mantener la regularidad y confía en recuperar esa línea de juego.

“En cuanto a resultados, esta primera etapa fue buena, logramos cuatro triunfos (a Peñarol le ganó en la primera fecha, pero le dieron el partido por perdido) y un empate, tenemos catorce goles a favor y cuatro en contra. En lo futbolístico arrancamos mejor de lo que terminamos”, sostuvo el técnico, quien se ilusionó: “El equipo de a poquito se va encontrando y se va ir a armando. En estos seis partidos, cuento el triunfo contra Juventud, no pude contar con todos los jugadores a disposición. Primero la lesión de Patricio Krupoviesa, el malestar de Marcos Valsagna y Álvaro Lozano, Nicolás Aguirre, que ahora se va al fútbol de Ecuador, eso hizo que uno vaya buscando variantes durante estas primeras cinco fechas y no pueda repetir el once ideal”.

Para lo que viene, el entrenador rescata que tendrá a todo el plantel a disposición, algo que lo motiva para tratar de recuperar el nivel.

“Arrancamos con todos los jugadores a disposición. Pudimos recuperar a Matías Iglesias, Nicolás Issa también ya intensificó su preparación en estas semanas. Es volver a como empezamos y queremos recuperar esa agresividad que teníamos. Hablo mucho con Zurita (su ayudante de campo) en optimizar el rendimiento, lo importante es que el equipo gana y los jugadores van a ir apareciendo”.

Medrán es consciente de la exigencia del hincha en tratar de conseguir el ascenso.

“Hay que tener un equilibrio, siempre está esa necesidad de ganar cinco a cero todos los partidos, pero hoy en día todos los equipos son muy parejos. Nosotros hacemos hincapié en el día a día, no quiero mirar más lejos que eso. Nos concentramos para el partido con Peñarol del viernes. No queremos mirar más allá porque esa ansiedad que hay se siente, tenemos que trabajar y encontrar el mejor equipo. Uno saca conjeturas de quien puede rendir en determinado momento. Se trabaja mucho la pelota parada y podemos dar mucho más, están convencidos de eso. Hay un lindo grupo comprometido que quiere hacer historia en este club”.

Con respecto al apoyo del hincha desde que inició su proceso en Central Norte, el exarquero de Atlético Rafaela remarcó: “Tenía una idea en general del apoyo incondicional cuando vine en mi época de jugador. Es un aliciente para nosotros tener la gente que te empuje, necesito que desde afuera hacia adentro nos exijan y que nosotros nos contagiemos del aliento de ellos. Para lograr cosas importantes todos tenemos que estar unidos, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y la gente. El hincha ha demostrado ser incondicional y tenemos que responder ese apoyo con resultados, obviamente que el ascenso es el objetivo, pero vamos día a día”.