El hermano de Natacha Jaitt: "Las declaraciones de los testigos son como de animales"

Ulises Jaitt el hermano de Natacha apuntó contra los testigos de la tragedia y habló de un posible asesinato. "Si no hicieron nada ¿por qué no llaman? Están escondidos", lanzó.

Ulises Haitt aseguró que tiene "la sensación de que pudo haber sido un homicidio" la muerte de su hermana Natacha Jaitt. "Los indicios me llevan a ese camino. No me llamó ninguno de los testigos. Si no hicieron nada ¿por qué no llaman? Están escondidos", afirmó en diálogo con C5N.

Las sospechas que tiene se fundan en las contradicciones que hay en sus relatos y el accionar frente a la descompensación de Natacha.´

"Las declaracoines de esta gente son horribles. El dueño de la casa, Guillermo Rigoni, detallando que en un momento quiere que mi hermana le practique algo intimo... y dice que mi hermana no le contesta, que se queda quieta y se da vuelta. ¿Y la dejo ahí? No fue capaz de llamar a una ambulancia. Ese tipo hizo abandono de persona. Por ese tipo mi hermana falleció. Por el proceder. ¿Cómo una persona que no te contesta la dejás?", se preguntó.

Además llamaron a la policia entre 15 y 20 minutos después. ¿Qué pasó en esos minutos?", agregó. "No sé el fin de esta gente. No sé si es un vuelto de algo, o si la querían callar", sospechó.

Además, insistió con los testimonios que dieron en la Justicia. "Me parecen declaraciones de animales, con todo respeto de los animales. Un testigo la describe como una cabaretera, de tanga suelta. Son violentas y muy machista. Hablan de mi hermana como un objeto. Vi mucha violencia en sus declaraciones. Me hace pensar en este marco violento que pudo haber sufrido mi hermana. Por eso tengo la sensación que fue un homocidio. Lo digo en potencial, se tiene que comprobar", concluyó.