Olimpia goleó a Mitre y sueña con la clasificación

El que quiera celeste... Olimpia Oriental de Rosario de Lerma conquistó un triunfo fundamental en la lucha por la clasificación, al superar ayer a Mitre en el Pascual Soler por 3 a 0, en el partido correspondiente a la 5ª fecha del Regional Amateur, que cerró la zona 3.

El celeste rosarino está vivito y coleando, solo a tres puntos lo separan de la cima de las posiciones que domina Central Norte.

En un pleito muy parejo y poco vistoso, Olimpia Oriental sacó a relucir toda su contundencia, a pocos el inicio (5’), Cristian Siares, arquero del ciclón, intentó despejar pero por el mal estado del campo de juego la pelota picó mal y no logró conectar, quedando servida para Facundo Botelli, quien con el arco a disposición marcó el primero.

Mitre intentó reaccionar pero jamás encontró el camino. El equipo de Sergio Albornoz, quien hizo su debut en el ciclón, sintió el golpe, se mostró impreciso y por momentos abusó de pelotazos.

Olimpia aprovechó muy bien las falencias del local con su hombre más peligroso y la figura del partido; a los 16 minutos Juan Manuel Perillo, asistido por Diego Rodríguez, metió una diagonal y definió con gran categoría por encima del “uno” de Mitre.

El resultado le quedaba más que cómodo al celeste, que lo protegió intentando estar ordenado y saliendo de contra.

La segunda mitad fue similar. Mitre sin tener claridad y precisión buscó el descuento, generó algunas opciones de peligro pero no estuvieron finos en la puntada final.

Olimpia estaba haciendo el negocio que vino a buscar y no estaba dispuesto a arriesgar lo que había logrado.

Así el partido cayó en una mezcla de imprecisiones, pelotazos y falta de ideas.

Sobre el final del partido (44’), Olimpia Oriental terminó de sentenciar la valiosa victoria con una magnifica maniobra individual de Juan Manuel Perrillo, quien con un gran gesto técnico pisó la pelota, giró y habilitó a Facundo Cejas, que no tuvo problemas para marcar el 3 a 0 definitivo.

El técnico de Mitre tiene una ardua labor por delante, su equipo no funcionó, se encuentra en los últimos lugares y se comienza a despedir del torneo.

Olimpia hizo su negocio y regresó a Rosario de Lerma con una victoria que le permite continuar soñando y luchando con la clasificación, porque solo está a tres puntos de alcanzar al cima de las posiciones.



El resultado:

MITRE 0 OLIMPIA 3

C. Siares (4) F. Casimiro (6)

L. Corimayo (5) C. Gerónimo (5)

L. Velázquez (5) F. De Pauli (5)

D. Carabajal (5) C. Cabirol (5)

F. Aguilar (5) L. González (5)

P. Gutiérrez (5) D. Rodríguez (6)

M. Zolorza (5) F. Ríos (5)

L. Villanueva (5) F. Delgado (5)

G. Barrionuevo (5) F. Cejas (5)

J. López (5) F. Botelli (6)

N. Giménez (5) J.M. Perillo (7)

DT: S. Albornoz DT: M. Rodríguez

Goles, PT: 6’ Facundo Botelli (O), 16’ Juan Manuel Perillo (O). ST: 44’ Facundo Cejas (O).

Cambios, ST: 18’ S. Waidatt por P. Gutiérrez (M), 26’ G. Yapura por L. Villanueva (M), 26’ R. Zárate por F. De Pauli (O), 33’ E. Corrales por F. Botelli (O), 34’ L. Ramírez por J. López (M), 43’ I. Fire por D. Rodríguez (O).



Jornada: 5° fecha - Zona 3

Estadio: Pascual Soler

Árbitro: Ramón Segovia (5)