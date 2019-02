Caruso Lombardi asumió como DT de San Martín (T)

Ricardo Caruso Lombardi asumió como entrenador de San Martín. de Tucumán, y si bien reconoció que la situación del equipo en la Superliga "es complicada", aclaró que si está en el club es porque cree que es "posible evitar el descenso".

"Ojalá podamos dar vuelta la historia porque la fe la tenemos intacta", señaló el mediático entrenador que se dedicó a lo largo de su carrera a dirigir equipos comprometidos con el descenso y salvó a la mayoría.

"Vamos 9 a 1", recordó Lombardi en alusión a la cantidad de equipos a los que logró rescatar del naufragio futbolístico y a la única mancha que tiene su currículum, ya que no pudo evitar el descenso de Quilmes.

Consultado sobre si el secreto de su éxito radica en la forma de motivar a los planteles, el entrenador aclaró que "si no hay un buen plantel, por más motivador que se sea, no se le va a ganar a nadie".

"San Martín tiene un buen equipo. Conozco a varios jugadores que ya dirigí como Valentín Viola y Rodrigo Gómez, y vamos a darle para adelante", indicó Caruso Lombardi, quien debutará el sábado contra Lanús, a las 19.20 en La Ciudadela.

Caruso tuvo el primer contacto con el plantel esta tarde, cuando dirigió la práctica que se desarrolló en el estadio de La Ciudadela, a puertas cerradas, tras lo cual ofreció una conferencia de prensa.

El entrenador aseguró que "los nervios que genera tener que jugar por el descenso es matador", y le pidió a los hinchas que el sábado acompañen con la presencia, "como lo hacen siempre", pero también que "apoyen a los jugadores, evitando cuestionarlos si el gol no llega".

Dentro de todo lo negativo que tiene San Martín en el tramo final del torneo, el flamante técnico indicó que "la diferencia que hay a favor respecto de los otros equipos que pelean por evitar el descenso es que este equipo depende de sí mismo".