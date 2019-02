Remiseros legales de Salta denuncian que son atacados por remiseros truchos de Jujuy 

El conflicto entre los remiseros truchos jujeños y legales salteños que estacionan frente a la terminal de ómnibus y por el que se disputan los viajes continúa y parece no tener fin. Esta vez fue un grupo de remiseros salteños que se comunicó a través de El Tribuno WhatsApp para contar que un compañero fue atacado cuando entraba a San Salvador de Jujuy.

“Estaba llegando a San Salvador de Jujuy y vinieron cuatro autos y me comenzaron a apurar. Me rompieron la luneta y los vidrios del ladeo del acompañante. Me rompieron entero el auto. La policía de Jujuy no hace absolutamente nada”, dijo uno de los trabajadores salteño.

“Salí de Salta con la tiquetera prendida. Me golpearon e intentaron cortarme con un cuchillo”, declaró el trabajador. Y agregó: Somos legales y viajamos con pasajeros”.

“Me rompieron el auto entero. Tuve que salir de urgencia por que la Policía no hace nada. Se están desplazando en cuatro autos. Vamos a hacer una denuncia ”, señaló.