Mirtha Legrand: Daría mi vida para que no vuelva el kirchnerismo"

La conductora de televisión Mirtha Legrand sostuvo hoy que que daría "la vida para que no vuelva (a gobernar) el kirchnerismo".

Durante su programa de este domingo, la diva se refirió a las próximas elecciones nacionales y aseguró que mantiene su apoyo al presidente Mauricio Macri pese la situación económica.

Mientras hablaba con Sergio Massa, líder del Frente Renovador y uno de los invitados a su mesa, Legrand le consultó al dirigente opositor su opinión con respecto a los comicios de octubre.

"Yo creo que va a ganar Macri, yo lo apoyo. Lo volvería a votar, con tal de que no vuelva el kirchnerismo, cualquier cosa.

Daría mi vida para que no vuelva el kirchnerismo", manifestó la "Chiqui".

Ante esto, el ex diputado nacional respondió: "Yo creo que el 10 de diciembre va a empezar una nueva etapa en la Argentina y se va a apostar por la producción".

La conductora, que en varias ocasiones mostró su respaldo a la administración de Cambiemos, también lo consultó a Massa por la salida de varios integrantes de su bloque en el Congreso.

"Se fueron algunos de los diputados que tenían miedo al crecimiento. Ellos plantearon la unidad pero dividiendo, nosotros queremos un armado más grande", sostuvo.

Además, el tigrense consideró que es "fundamental que en febrero haya una ley de financiamiento de campaña" ya que eso "va a permitir que se termine, incluso, el mal uso del Estado".

Por otra parte, destacó el rol de las redes sociales en la política: "Hoy tenés 60 pantallas, tenés que estar en Facebook, en Instagram, en Twitter y tenés que saber hablarle a cada uno de los que consumen los diferentes medios", explicó.