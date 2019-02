Enrique Pinti le respondió a Casero: “Está mal de la cabeza”

El humorista Enrique Pinti le respondió a Alfredo Casero y dijo que "está mal de la cabeza", luego de que el ex Cha Cha Cha se refiriera a él como "un cagueta".

Pinti había señalado que estaba "con el agua al cuello" por la situación económica del país y las dificultades que tiene para pagar su tratamiento contra la diabetes.

Ante esos dichos, Casero lo cruzó en Twitter y lo calificó como "un verdadero cagueta", refiriéndose a él como un cobarde.

Pinti le contestó y dijo que pese a que admiró "toda la vida" al autor de la conocida canción Pizza conmigo, "está mal de la cabeza".

"Está de la cabeza. No pide flan la gente, pide que no le corten la luz. Se mueren de hambre", expresó en declaraciones a Clarín.

"Lo escuché decir no sé en donde que 'a la gente de edad tienen que pasarla a una planta baja' y a mí se me cayeron las muelas. Está loco de la cabeza, cada uno vive donde puede", siguió.

"Casero es un chiste. Si se politiza cualquier cosa que decís, se hace todo una pavada", cerró Pinti.