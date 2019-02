Se agrava crisis de las low cost en Europa: quebró una aerolínea alemana

empresa aclaró a través de un comunicado que la insolvencia de la aerolínea "afecta a Germania Fluggesellschaft y a las empresas de servicios técnicos, pero no a la rama suiza Germania Flug AG ni a la búlgara Bulgarian Eagle".

Por su parte, el consejero delegado de la compañía, Karsten Balke, explicó que el directorio no había logrado llevar a cabo con éxito las gestiones realizadas para solventar la falta de liquidez que sufría la compañía en el corto plazo.

"Lamentamos mucho que, en consecuencia, nuestra única opción era declarar la insolvencia", dijo al respecto.

La compañía informó en el comunicado que, de acuerdo con las leyes alemanas, los pasajeros afectados no tendrán derecho a compensación.

Ante esto, la compañía aérea Eurowings, del grupo Lufthansa, ofreció descuentos del 50% a los poseedores de biletes cancelados.

Huelgas, cierres y quiebras

Cancelaciones de vuelos, levantamiento de rutas, huelgas, cierres y quiebras se volvieron noticia frecuente entre las low cost más famosas de Europa. Los analistas aseguran que el modelo basado en pasajes baratos agotó su recorrido y que las empresas ya no tienen cómo bajar sus costos laborales y operativos. Además, las ofertas ya no son tan atractivas y los clientes potenciales dispuestos a resignar todo con tal de volar a precios ridículos se fueron agotando.

Germania, con sede en Berlín, posee una flota de más de 30 aviones y transportaba anualmente a cuatro millones de pasajeros en Europa, Oriente Medio y norte de África, cubriendo más de 60 destinos.

Alemania cuenta con dos antecedentes de quiebras aerocomerciales: la low cost Air Berlin, que dejó de volar en 2017; y Small Planet Airlines, especializada en vuelos charter y declarada en quiebra el año pasado.

Fuente: Ambito Financiero