El ATP cordobés ya tiene sus primeros semifinalistas

Los argentinos Juan Ignacio Londero y Pedro Cachín lograron avanzar ayer a los cuartos de final del torneo ATP de Córdoba, con lo que aseguraron la presencia de un tenista local en las semifinales del certamen que otorga 589.680 dólares en premios.

Londero, de 25 años y 112 del ranking, no había ganado partido alguno en un cuadro principal de ATP, pero esta semana dio el golpe al eliminar al chileno Nicolás Jarry, quinto preclasificado del torneo.

El tenista de Bell Ville superó al italiano Lorenzo Sonego por 7-5 y 6-3, y así logró avanzar por primera vez en su carrera a los cuartos de final en un certamen.

“Aquí en Córdoba jugaba muy presionado y muy tenso. Me pasó cuando participé en torneos Challengers y Futures”, aseguró el número 112 del ranking ATP tras el triunfo. “Esta vez vine al torneo con pocas expectativas e intentando tomarlo como un torneo más. Hoy en la cancha traté de no mirar a nadie salvo a mi entrenador para mantener la concentración. Y estoy contento de cómo me desenvolví emocionalmente”, agregó.

Por su parte, Cachín sacó provecho del abandono del español Pablo Carreño Busta -23 del mundo- por 6-7 (3/7), 1-0, cuando el tenista europeo dijo basta por un dolor en el hombro y debió dejar el torneo.

Cachín logró así seguir en carrera, como lo había hecho tras dejar en el camino al británico Cameron Norrie en la primera rueda.

“El dolor creció poco a poco durante el set. A medida que iba pegando la derecha me iba molestando, y después del primer juego no me veía como para seguir”, explicó Carreño Busta, apenas dio por terminada su participación en el certamen donde llegaba como uno de los principales candidatos.

El retiro de Carreño Busta deja a tres españoles en carrera en la segunda ronda del ATP cordobés, ya que hoy participarán Jaume Munar, Roberto Carballes Baena y Albert Ramos Viñolas.

Partidos para este jueves

Hoy se jugarán los restantes partidos de octavos de final con el siguiente programa: Federico Delbonis (Argentina) vs. Roberto Carballés Baena (España), Jaume Munar (España) vs. Marco Cecchinato (Italia), Pablo Cuevas (Uruguay) vs. Malek Jaziri (Túnez), Fabio Fognini (Italia) vs. Aljaz Bedene (Eslovenia), Diego Schwartzman (Argentina) vs. Alessandro Giannessi (Italia) y Albert Ramos (España) vs. Guido Pella (Argentina).

Esta es la primera edición del ATP cordobés, que también reparte puntos para el ranking.