Descalificados por machistas

De la indignación a una medida drástica y ejemplar. Es lo que pasó en una liga de fútbol regional en Cataluña (España), luego que dos integrantes del equipo masculino de veteranos del Terrassa F.C. increparan e insultaran con expresiones machistas a jugadoras que estaban en plena competencia.

Tras investigar el caso el Consejo de Administración del club catalán, decidió retirar al equipo del torneo de veteranos, en la tercera división, y expulsar a todos sus jugadores.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado cuando se jugaba el clásico de la segunda división femenina catalana entre el Terrassa FC B y el EF Viladecavalls. “Sobre el final de la primera parte una jugadora sufrió una fractura de peroné”, explicó Juan Manuel Medina, jefe de prensa del conjunto local. “El encuentro se interrumpió para que fuera atendida y, tras esperar la ambulancia, el juego estuvo detenido entre 20 y 30 minutos”.

Esta demora hizo que se retrasara el inicio del siguiente partido programado en el estadio Olímpico de Terrassa, entre los veteranos del equipo local y Jupiter, “algo que pasa habitualmente”, agregó Medina.

Los jugadores del equipo de veteranos se encontraban calentando detrás de uno de los arcos cuando, a mediados del segundo tiempo, algunos de sus integrantes pidieron que se suspendiera el partido de mujeres para disputar el de ellos dado el retraso que había ocurrido. El pedido fue subiendo de tono. Tras el cuarto gol del equipo visitante, a los 27’ de la segunda etapa y con el marcador 1-4 a favor del Viladecavalls, la situación agotó la paciencia de las futbolistas y reaccionaron.

“Según las versiones que hemos escuchado, y todos los hemos entrevistado, nos hablan de dos, no de todos, que son los que habrían dicho los insultos, aunque ellos insisten que no lo hicieron”, explica Medina.

“Vayan a la cocina, vayan a fregar, sois unas mierdas, sois unas guarras” son los insultos sexistas que registra el acta de la jueza Alexia Mayer, que decidió suspender el partido. Medina le dijo a BBC Mundo que las jugadoras que estuvieron involucradas aseguran haber escuchado solo parte de esos insultos.

Una vez detenido el partido, las futbolistas rivales se unieron y, en señal de protesta, se sentaron en el centro del campo. Eso hizo que no se jugara finalmente el partido de veteranos, dado que por reglamento esta categoría no puede jugar después de las 7 de la tarde.

Después de una minuciosa investigación, el Terrassa optó por retirar de la competición al equipo de veteranos “por considerar que las descalificaciones por insultos machistas son una falta muy grave”, aseguró Medina.

La medida de castigar a todo el equipo se tomó después que el propio equipo de veteranos “no fue capaz de identificar o señalar a los dos jugadores que insultaron de esa forma”.

Pese a su posición, el equipo de veteranos aceptó la medida adoptada porque “es la mejor para la imagen del club”.