Juntaron firmas contra el aumento del boleto de colectivo

Frida Fonseca, titular de la Defensoría del Pueblo de Salta, anunció que presentará la semana que viene un recurso de amparo contra el aumento del boleto de colectivo porque se implementó sin convocar a una audiencia pública para que distintos sectores pudieran expresar su opinión. Ayer se juntaron firmas en la plazoleta IV Siglos en apoyo a esta iniciativa.

Fonseca y referentes de la organización Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) informaron ayer a los vecinos sobre el tema en el centro de la ciudad y recolectaron firmas de los que se oponen al encarecimiento del transporte.

Consideraron que lo que está aplicando Saeta es un "tarifazo sin audiencia pública". "Muchos vecinos adhirieron a esta iniciativa sentando la postura de total rechazo al aumento porque complica a las familias en sus precarias economías, aparte del servicio deficitario que brinda la empresa", difundió ayer Frida Fonseca.

Ayer se instaló un stand de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta en Plazoleta IV Siglos. "El próximo 15 de febrero vamos a presentar una medida de amparo en la ciudad judicial. Planteamos revertir la medida de aumento tarifario en el transporte público que se hizo de manera inconsulta", detalló la responsable de la Defensoría del Pueblo.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) aprobó un incremento del 100% en el precio del boleto para 2019. El año comenzó con un pasaje a $15 que aumentó a $16 el 1 de febrero y seguirá subiendo un peso por mes hasta diciembre. En 2018 los pasajeros ya habían soportado una suba del 86 por ciento, lo que duplica o triplica el incremento real que tuvieron los salarios.

De esa manera, un trabajador o trabajadora que vive en la ciudad de Salta y hace cuatro viajes por día en Saeta, de lunes a viernes, terminará invirtiendo $2.080 en transporte en el último mes del año. En la provincia, un maestro que se inicia gana actualmente $13 mil pesos y la información que dio el Gobierno en los últimos días indica que la suba del salario para este año sería de alrededor del 23 por ciento.

En paralelo, las quejas por lo deficitario del servicio se mantienen, con paradas abarrotadas y pasajeros que viajan parados.

Recarga en estaciones de servicio

Tras las recurrentes quejas de los pasajeros por la falta de puntos donde recargar la tarjeta para viajar en colectivo, desde Saeta empezaron a sumar espacios donde se puede obtener saldo para viajar.

Ayer se dio a conocer que habrá nuevos puntos de recarga que funcionarán durante las 24 horas en estaciones de servicio. Se sumará la playa de la empresa Shell de Cerrillos, ubicada en avenida Julio Argentino Sanmillán al 500 de Cerrillos.

Ya se había comunicado que también se puede cargar la tarjeta en las estaciones de avenida Perón y Arenales, la de Tavella y J.A. Fernández, la del barrio Portezuelo y la de avenida Paraguay 2250.

En las últimas semanas también se sumó un punto de recarga en el Alto Noa Shopping y en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes.

A fines de enero Saeta anunció que nadie podría viajar en colectivo sin llevar la tarjeta cargada. Muchos pasajeros, cuando no tienen saldo, le piden a otro que le pague un pasaje y le devuelven el dinero, pero la empresa informó que eso no se permitiría más porque se aplicaría un nuevo régimen de control.

Tras el amplio rechazo que generó la decisión de Saeta, la empresa dio marcha atrás y comunicó que por ahora se informará a los pasajeros sobre el cambio y que luego se implementará la medida.

La resolución de la AMT cuya aplicación tuvo que aplazarse dispuso que los inspectores pueden bajar del colectivo al que no tenga su tarjeta. Desde la Defensoría del Pueblo afirman que el problema del control se genera porque las máquinas no entregan un comprobante de papel cuando se paga el boleto.