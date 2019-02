Hay 6.700 pacientes salteños en tratamiento por epilepsia

Hoy es el Día Internacional de la Epilepsia, enfermedad que actualmente constituye la segunda causa de consulta en neurología después de la cefalea y presenta una prevalencia aproximada del 1 por ciento en la ciudad de Salta, según datos del programa de Atención Integral del Pacientes con Epilepsia.

En este programa, dependiente del Ministerio de Salud Pública y a cargo del médico especialista en Neurología Juan Pablo Zorrilla, se está tratando a 6.700 pacientes, con una prevalencia del 41 por ciento de personas de 20 a 59 años, sin diferencias con respecto al género. Si se suman los casos que se tratan en el sector privado, se estima que superarían los 11 mil, aunque no hay datos oficiales al respecto.

Por otro lado, los datos muestran que la franja etaria con mayor proporción de internaciones por esta enfermedad son los adolescentes.

Esta enfermedad afecta a personas de todas las edades y los tratamientos con fármacos anticonvulsivantes son efectivos en un 70 % de los casos.

El 9 de febrero ha sido establecido como Día Internacional de la Epilepsia, con el objetivo de hacer visible esta enfermedad y derribar prejuicios y estigmas sobre las personas que la padecen y su familia.

En Salta, como en el resto del país, las acciones de concientización y prevención se realizan durante toda una semana en el mes de septiembre, con el objetivo de informar a la comunidad sobre la patología, sus posibilidades de tratamiento y autocuidado. En 2018, estudiantes de medicina hicieron encuestas en Salta capital para medir el grado de conocimiento de los ciudadanos

"Esta realidad muestra la importancia de las campañas de concientización en la población general, sobre todo haciendo hincapié en las medidas de autocuidado en los adolescentes, siendo en muchos casos los malos hábitos los desencadenantes de crisis en estos pacientes", expresó Zorrilla.

El profesional agregó que "existen muchos estigmas alrededor de la epilepsia, basados en creencias totalmente infundadas, que en muchos casos aíslan más a los pacientes que la padecen".

En una encuesta realizada por el programa de Epilepsia en 2018, sobre más de 800 personas, el 67% realizaría una acción inadecuada al momento de asistir a una crisis epiléptica, con el agravante de que, de ese grupo de encuestados, el 30% tiene un familiar con epilepsia.

"Nuestra realidad no es ajena al resto de Latinoamérica, donde la escasez de neurólogos es una constante, por lo cual desde el Ministerio de Salud Pública se busca potenciar al sistema de atención primaria de la salud con conocimientos básicos para un mejor diagnóstico y pronta derivación", dijo Zorrilla.

La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica, no contagiosa, que se caracteriza por convulsiones recurrentes, es decir episodios breves de movimientos involuntarios, que en algunos casos se acompañan con pérdida de la consciencia y del control de esfínteres.

Es uno de los trastornos neurológicos más comunes y se calcula que lo padecen unos 50 millones de individuos en todo el mundo. Las personas con epilepsia responden al tratamiento con fármacos anticonvulsivantes en aproximadamente un 70% de los casos.

Las recomendaciones para las personas epilépticas consisten en tomar la medicación en forma habitual y regular, evitar el consumo de alcohol y drogas, llevar una alimentación sana, dormir bien, hacer ejercicio físico en forma regular, reducir el estrés y no conducir vehículos si las crisis son habituales.

Ante una crisis epiléptica, se recomienda a quien esté junto al paciente mantener la calma, quitar objetos cercanos con los que pueda lesionarse, colocar algo blando debajo de la cabeza para evitar que se golpee, aflojar la ropa alrededor del cuello, colocarlo de costado para que respire bien, acompañarlo hasta que supere la crisis, que no dura más de dos o tres minutos para dar paso a la recuperación gradual.

Lo que no se debe hacer es intentar inmovilizar por la fuerza a la persona en crisis, ni introducir objeto alguno en la boca. No es necesario efectuar respiración boca a boca, salvo que pasada la crisis convulsiva la persona no respire. No se debe dar agua, pastillas ni otros medicamentos durante la crisis, ni inmediatamente después.

Se debe procurar atención médica urgente si el episodio dura más de cinco minutos, si se repite en corto espacio de tiempo, si la recuperación no es completa, si hubo un golpe o traumatismo importante durante la crisis, si se trata de una mujer embarazada, si no se conoce que la persona es epiléptica y tiene convulsiones. Esto último es muy importante, para descartar meningitis, trombosis cerebral o intoxicación, entre otras posibilidades.

Esta patología no es sinónimo de discapacidad y las personas que siguen tratamiento y control en forma adecuada pueden desarrollar todo tipo de actividad.

En América Latina más del 50 de las personas con epilepsia no reciben atención médica y los cuatro medicamentos esenciales para tratar la enfermedad están disponibles en servicios especializados y no en la mayoría de los centros de atención primaria, según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que difundió la agencia de noticias Télam.

La asesora regional en salud mental de la OPS, Claudina Cayetano, destacó que las personas que no reciben el tratamiento adecuado sufren crisis de forma recurrente, lo que puede afectar su desempeño laboral, su calidad de vida y la de sus familias.