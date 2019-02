Sorpresas y forcejeos entre los concejales

El Concejo Deliberante de la Merced atraviesa momentos tormentosos que hicieron eclosión con la administración del generoso presupuesto del organismo.

El cuerpo deliberativo mercedeño maneja un presupuesto de 600 mil pesos mensuales. Desde que entró en vigencia la Carta Orgánica que asigna al Concejo el 7% del total del presupuesto municipal, los ediles con calculadora en mano fijaron sus dietas, designaron empleados y hasta eligieron un nuevo local en donde funcionará el recinto de sesiones.

Los concejales cobrarán, de bolsillo, 39 mil pesos de sueldo, aunque algunos no están de acuerdo por los descuentos por ley. Claro está que ningún otro concejo deliberante de Salta, con menos de 15.000 habitantes, maneja esos números: a razón de 7 millones de pesos anuales, el legislativo municipal de La Merced tiene una caja robusta para su mantenimiento.

Los ediles no solo fijaron sus dietas: designaron empleados y hasta eligieron un nuevo local en donde funcionará el recinto de sesiones. Como sueldo de bolsillo cobran 39 mil pesos netos. Sin contar aportes como trabajadores registrados y los de patronales. Es decir, que a la comuna cada edil le cuesta en realidad unos 60 mil pesos.

Sorpresa

Para la sorpresa de algunos concejales, esta erogación como trabajador registrado era desconocida. "No sabía que era tanto dinero el descuento por aportes; lo desconocía. Es mucho el dinero descontado por cada trabajador en blanco. Así que tenemos que realizar el aporte por cada empleado, y los concejales", se irritó el joven concejal Daniel Rodríguez.

Ofuscado por estos descuentos, el edil remarcó: "No vamos a tener aumentos en todo el año. Deben tenerlo en cuenta, son solo 39 mil por mes durante todo el año".

Tormentas de verano

El calor del verano y algunos vericuetos políticos subieron aún más el termómetro en el recinto deliberativo. A propósito de la elección de autoridades para este período anual, un entramado artilugio político dejó "sin pan y sin" agua a la concejal Silvia del Valle, expresidenta del cuerpo hasta antes de febrero.

No la ratificaron como presidenta, y también la excluyeron de comisiones de trabajo importantes para su desempeño ante la comunidad. Dijo: "Pareciera que el manejo de fondos los desubicó a mis pares. Por oponerme a nombrar a un secretario para el Concejo para evitar gastos superfluos en esta época, me excluyeron de numerosas comisiones. Deben tener sus compromisos políticos. Y yo no voy a responder a esos compromisos que tenga el resto del Concejo".

Del Valle explicó: "No es exacto el monto de 600 mil pesos mensuales. El monto depende de recaudaciones y coparticipaciones que pueden variar mes a mes. Debemos ser respetuosos de nuestros vecinos. No se puede comenzar a designar empleados por aquí y por allá. Todos deben estar registrados"

Queda la sensación de que algunos ediles, por esos compromisos políticos, insinuaron seguir con una vieja práctica administrativa muy usada en los concejos deliberantes del interior de la provincia, donde no falta el desempleo ni el favoritismo: pagar en negro y de esa manera repartir más puestos de trabajo.

La concejal quedó como secretaria en la comisión de Higiene y Seguridad. En la presidencia fue electa Dina Pastrana; vicepresidente 1´, Pedro Gutiérrez, y vicepresidente 2´, Daniel Desiderio Rodríguez.

