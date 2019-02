Juventud, por fin cantó victoria

Fue el desahogo que tanto necesitaba el antoniano, y cuánto significado tiene un triunfo como el que logró anoche Juventud y que le ayuda a respirar. Es que el santo atraviesa un momento delicado y necesita imperiosamente sumar de a tres, y esta victoria frente a Crucero del Norte por 1 a 0 le vino como anillo al dedo para empezar a abandonar el incómodo lugar que ocupa actualmente en la tabla general y salir de esa forma de la tan temida zona del descenso. Además, el éxito toma un relieve importantísimo porque dejó atrás una racha negativa de 16 partidos que no podía ganar y que le llevó a ubicarse en un lugar que preocupa un enormidad.

Juventud, en una nueva presentación en el estadio Padre Martearena mostró otra actitud y diferente a lo que propuso cuando perdió en la fecha inicial de la reválida frente a San Martín en Formosa.

La propuesta de juego ante el conjunto misionero le permitió al equipo salteño conseguir una producción acorde para superar a un adversario que se mostró sorprendido. Juventud iba al frente y en lo que más acertaba fue en presionar al colectivero en su propio terreno, es decir que le ahogó la salida, por lo que le obligó muchas veces a utilizar el pelotazo para avanzar hasta la valla defendida por Angel Pedroso.

Todo el desgaste de la etapa inicial lo hizo Juventud. El aporte de Julio Montero, bien complementado por Cristian Chavarría en el círculo central, ejerciendo el control del juego en ese sector de la cancha le dieron el suficiente equilibrio; claro que por los costados hubo algunas falencias, porque le costaba conseguir mayor aplomo para hacerse dueño absoluto de las acciones, aunque en un par de avances profundos estuvieron cerca de abrir el marcador como un remate que ejecutó el Beto Acosta y el arquero Marcos Argüello rechazó con los puños.

Y Juventud insistió en ir al frente, pero Crucero trataba de mantener el cero en su arco y comenzó a refugiarse más en el fondo. Como cada vez se ponía más complicado penetrar en la última línea del rival, el Beto Acosta probó con un remate bajo que encontró a Marcos Argüello tratando de evitar el gol, pero ya era tarde porque tuvo que ir a buscar la pelota en medio de los piolines.

Un golazo. Allí el santo empezó a cuidar la ventaja parcial, aunque Crucero se mostró muy limitado para tratar de alcanzar la igualdad que hubiera resultado injusta.

Juventud, con enjundia, consiguió la victoria que tanta falta le hacía. Pero todavía le quedan otras seis finales por delante. Esta vez pudo sortear un escollo, pero para zafar del peligro que encierra la pérdida de categoría deberá continuar por este camino.

JUVENTUD 1 CRUCERO (M) 0

A. Pedroso (6) M. Argüello (5)

L. Gogna (5) S. Diana (5)

M. Gogna (6) A. Pérez (5)

J. Cárdenas (6) J. Portillo (5)

F. Castro (5) N. Marotta (5)

C. Chavarría (6) J. Arévalo (5)

J. Montero (7) L. Caballero (6)

G. Mendoza (6) I. Molina (4)

C. Acosta (7) A. Méndez (5)

R. Gómez (5) B. Perussato (5)

L. Zárate (6) F. Martínez (5).

DT: A. Adrover DT. S. Bárbaro

Gol ST: 9’ C. Acosta (J)

Cambios ST: inicio, R. Lechner (5) por J. Arévalo (C), 8’ D. Valenzuela (5) por A. Méndez (C), 11’ G. Ortiz (5) por L. Gogna (J), 27’ J. Molina por C. Acosta (J), 35’ R. Cerdán por J. Portillo (C), 36’ E. Salinas por J. Mont ero (J).

Jornada: 2ª fecha

Arbitro: Nahuel Viñas (6)

Estadio: Padre Martearena