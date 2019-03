El diablo metió la cola: Escándalo por una "falsa" reina del carnaval

Un escándalo inusitado se desató en torno a la representante de los carnavales de Rosario de Lerma que participó en la elección de la reina provincial en la ciudad de Rosario de la Frontera. La reina actual de esta ciudad es Antonela Lamas, que posee el trono desde 2018 porque aún no se realizó la elección de este año.

Sin embargo, el fin de semana pasado la joven Rocío Liendro fue enviada por la Dirección de la Juventud municipal, participó en el evento siendo una candidata más de los corsos 2019 de esta ciudad.

La buena fortuna estuvo del lado de esta señorita que alcanzó el cetro de reina provincial en la Ciudad Termal.

¿Y qué pasó con la verdadera reina? Nadie lo sabe. Mientras Antonela reclama por las redes sociales discriminación del funcionario Mauricio Bava, por llevar a la Ciudad Termal una candidata que no correspondía, otros felicitan a Liendro.

A tal punto llegó el nivel del altercado mediático, como los reproches al funcionario municipal por tomarse atribuciones que no le corresponden, que el padre de la actual reina de los carnavales de Rosario de Lerma amenazó con denuncias judiciales a la Municipalidad y a la organización por no pedir credenciales de reina oficial de los afamados corsos.

"Discriminaron a mi hija. Además, este funcionario ejerció violencia de género. No sé quién eligió a esta chica. Es una falsa reina. No tenemos nada contra ella, pero para que sepan lo de Rosario de la Frontera, quien salió electa reina provincial días pasados es solo candidata en Rosario de Lerma. No tiene el reinado. Es ilegitima toda esa elección", detalló parte de esta polémica Mario Lamas, padre de la joven reina que fue dejada de lado.

El cuestionado funcionario primero hizo mea culpa de lo ocurrido, pero luego se arrepintió y explicó en redes sociales, como se estila en Rosario de Lerma, para comunicarse de forma oficial: "Por mi parte quiero aclarar que la invitación fue hecha a la Dirección de la Juventud para que enviara una representante y consideramos oportuno que fuera Rocío Liendro, ella fue princesa primera en 2017 de los estudiantes y en este año fue elegida señorita independencia de la provincia de Salta. Para despejar cualquier malentendido y dejar en claro que nada tiene que ver con la elección a reina de los corsos".