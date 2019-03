Para Juventud, ganar todo y que los astros se alineen ¿Qué tiene que pasar para que se salve?

Juventud Antoniana obtuvo algo más que tres puntos en su gran victoria sobre Crucero del Norte en Misiones el pasado sábado. Ganó la posibilidad de seguir viviendo, de extender su esperanza o su agonía, al menos, una semana más.

Ahora, el santo necesita que se alineen absolutamente todos los planetas para no descender. La situación apremiante de Juventud en su lucha por evitar el papelón de irse al Regional Amateur no es tan compleja como el mismo cosmos, pero no es nada sencilla si se tiene en cuenta que no le bastará solo con ganar los dos partidos que le quedan en Salta, frente a Zapla el próximo domingo en el Martearena, y el clásico con Gimnasia en el Gigante del Norte, el 24.

Es que además de sumar todo lo que le queda, el sufrido hincha antoniano tendrá que implorar con la radio pegada en su oreja por casi una decena de combinaciones de resultados externos, sobre todo de sus rivales directos de las otras zonas. Será ese fiel seguidor antoniano el que “jugará” mientras el plantel descanse en su fecha libre de pasado mañana, que será clave para saber dónde quedará parado Juventud cuando se encuentre en igualdad de condiciones que el resto de sus contrincantes en la pelea (léase, cuando lo igualen en cantidad de partidos jugados).

Incluyendo al casi descendido Independiente de Neuquén, que acumula apenas 14 unidades en la tabla general, pero también al albo, que suma 24 y aún no está salvado, Juventud tiene hoy 12 rivales directos en el fango indeseable del descenso, siendo que 8 de esos 13 equipos perderán la categoría. Es que otro atenuante no menor que tiene en contra el santo es que de esos 12 rivales directos, 8 tienen un partido más por jugar y les quedan 9 puntos por disputar contra 6 de Juventud, ya que en fechas pasadas cumplieron su fecha libre del fixture, la misma que recién cumplirá el santo el miércoles.

Ese día, en la Lerma implorarán por una derrota de Deportivo Roca (21 puntos, en la misma línea que el antoniano) ante Deportivo Madryn. También serán más “hinchas” que nunca de Estudiantes (debe ganarle en San Luis a San Lorenzo de Alem -20 puntos-) y de Sportivo Belgrano (visita en Córdoba a Racing -también con 20-). Como dato positivo, el próximo domingo catamarqueños y cordobeses se enfrentarán entre sí y se descontarán puntos entre ellos. Pero también los santos deben esperar que Gimnasia venza a San Martín (21), que Crucero gane o empate con Zapla en Jujuy (19), que Atlético Paraná (20) sucumba con Douglas Haig y que Ferro de La Pampa (22) también pierda y no se escape.

Produciéndose esa combinación, el santo quedaría dentro de un empate virtual por la última plaza de descenso junto a San Martín y Roca y seguirá sin depender de sí mismo, pero acrecentarían sus chances de “milagro” ganándole luego a Zapla y a Gimnasia.



El camino de los principales rivales directos de Juventud

DEPORTIVO ROCA (21 pts.)

8º fecha: vs. D. Madryn (V)

9º fecha: vs. Ferro LP (L)

10º fecha: vs. Indep’te (V)

SAN MARTÍN (21 pts.)

8º fecha: vs. Gimnasia (V)

9º fecha: Libre

10º fecha: Crucero (L)

RACING CBA. (20 pts.)

8º fecha: vs. Sp.Belgrano (L)

9º fecha: vs. S. Lorenzo (V)

10º fecha: vs. Juv. Unida (L)

SAN LORENZO (20 pts.)

8º fecha: Estudiantes SL (V)

9º fecha: Racing Cba. (L)

10º fecha: Sp. Belgrano (V)

ATLÉTICO PARANÁ (20)

8º fecha: vs. Douglas H. (L)

9º fecha: vs. DEPRO (V)

10º fecha: vs. Las Parejas (L)

A.H. ZAPLA (19)

8º fecha: vs. Crucero (L)

9º fecha: vs. Juventud (V)

10º fecha: Libre

--------

TABLA GENERAL

Equipos PJ PG PE PP Pts.

Sp. Belgrano (SF) 22 6 9 7 27

Douglas Haig 22 4 13 5 25

Juv. Unida (G) 21 5 9 7 24

Gimnasia (S) 21 6 6 9 24

Ferro (GP) 21 5 8 8 23

Juv. Unida (SL) 22 4 11 7 23

Dep. Roca (**) 21 4 9 8 21

San Martín (F) (**) 22 5 6 11 21

Juv. Antoniana (**) 22 3 12 7 21

Racing (C) (**) 21 5 5 11 20

San Lorenzo (C) (*) 21 4 8 9 20

Atl. Paraná (*) 21 3 11 7 20

Altos Hornos Zapla (*) 22 5 4 13 19

Indep. (N) (*) 21 2 8 11 14

(*) Hoy descenderían por ser últimos en sus zonas.

(**) Descenderían por ser los cuatro restantes peores puntajes de la tabla general