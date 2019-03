Empate técnico entre candidatos en medio del mal humor social

En los últimos días se conocieron dos estudios de opinión pública que dan cuenta de un empate técnico entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, por un lado, mientras cosechan el rechazo generalizado en cada lado de la grieta. A la vez la sociedad siente que la situación económica ha empeorado en el último año y presiente que la tendencia negativa podría continuar.

Se trata de las consultoras D'Alessio Irol/ Berensztein y Raúl Aragón & Asociados que presentaron sus últimos informes el 7 de marzo y el 5 de marzo respectivamente. La imagen que tiene el electorado de los dos principales antagonistas, que al parecer tendrán las próximas elecciones presidenciales, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, no es precisamente la mejor. Sin embargo, teniendo en cuenta la intención de voto de la ciudadanía, el resultado es casi un empate técnico entre ambos.

Estos datos se desprenden del último estudio de opinión pública realizado por la consultora Raúl Aragón & Asociados titulado "Panorama Electoral Nacional" y publicado con fecha 5 de marzo de este año.

El trabajo realizado a través de un cuestionario cerrado sobre 2.504 casos efectivos analizó la imagen de los principales candidatos, la evaluación de la gestión de Mauricio Macri, la percepción de la situación actual del país respecto a un año atrás, además de las expectativas de la ciudadanía para dentro de un año y la intención de voto en las PASO.

La calificación de la imagen del presidente Macri marca la disconformidad existente en los primeros meses del año. El 64 por ciento de los consultados la considera negativa y solo un 35,5 la evalúa como positiva. En tanto para Cristina Kirchner la calificación negativa de su imagen alcanza a un 60,6 por ciento. La fundadora de Unidad Ciudadana tiene a su vez un 36,5 de mala imagen entre los consultados. Asimismo la positiva alcanza a un 36,5 por ciento. Más allá de los candidatos de "la grieta", Sergio Massa, del Peronismo Federal, cuenta con una imagen negativa del 54,2 por ciento mientras cosecha un 38,5 por ciento de positiva.

Raúl Aragón también midió las expectativas que genera el gobernador de nuestra provincia Juan Manuel Urtubey. Un 34,8 por ciento la considera negativa mientras un 37,3 tiene una buena percepción de su imagen. Sin embargo, el mayor porcentaje de calificación positiva está en manos de Roberto Lavagna que obtiene un 44,8 de aprobación contra un 25,8 de reprobación, aunque un 29,4 no se define ni a favor ni en contra de su imagen (no sabe/no contesta). La insatisfacción de la ciudadanía con la gestión de Cambiemos se refleja en el porcentaje de desaprobación que llega a un 70,1 por ciento, mientras que solo el 28,6 la aprueba. Los números tampoco favorecen al Gobierno cuando se consulta a los entrevistados sobre la percepción actual que tienen del país con relación a un año atrás: el 68,3 cree que estamos peor, un 19,7 igual y solo un 8,6 la percibe como mejor. En tanto las expectativas de los consultados en relación a la situación del país dentro de un año tampoco es la mejor. El 50,9 por ciento cree que será peor, un 22,4 igual y solo un 19,6 entiende que será mejor. Sobre esta consulta un 7,1 no tiene opinión formada (no sabe, no contesta).

Hasta ahora es un cabeza a cabeza

Sin embargo y a pesar de la valoración negativa en la imagen del presidente Macri y de la gestión de gobierno, la intención de voto de los dos posibles contendientes nos pone frente a un escenario de empate técnico. Los votantes de Cristina Kirchner llegan a un 28,4 por ciento, mientras que aquellos que reelegirían a Macri suman un 26,9 por ciento de los consultados. Solo los separa un punto y medio de diferencia. La nada misma si tenemos en cuenta que esta encuesta contempla un margen de error de + - un 1,97 por ciento.

Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey quedan muy lejos de la disputa con 10,9 y 9,7 por ciento respectivamente. Un poco más atrás, con el 9,1 por ciento de las preferencias, se ubica Roberto Lavagna. Al final de la tabla se ubican Nicolás del Caño (4,1%) y Guillermo Moreno (3,2 %).

Solo un 5,5 por ciento de los consultados no emitió una opinión valedera (no sabe, no contesta).

El trabajo de Raúl Aragón finaliza con la consulta sobre la expectativa sobre la mejora de la economía por parte de la gestión actual.

El pesimismo de los entrevistados es notorio: un 77,6% no cree que la gestión de Cambiemos logre torcer a favor de la mayoría el rumbo de la economía, mientras que un 21,6 por ciento aún conserva las esperanzas en la gestión actual. Apenas un 0,9 por ciento no se atreve a opinar sobre el tema.