Familiares de caídos en Malvinas ya se encuentran en las islas

Familiares de caídos en la guerra de Malvinas recientemente identificados aterrizaron esta mañana en la base militar de Mount Pleasant de las islas, desde donde se dirigirán al cementerio de Darwin para participar de una ceremonia de homenaje a los soldados que incluirá la rendición de honores militares.

En el marco de un viaje humanitario, el contingente partió desde el aeropuerto de Ezeiza a las 4.30 de la madrugada, a bordo de un avión MD83 de la empresa Andes, y aterrizó a las 8 en el aeropuerto de las islas, informaron a Télam desde Corporaciòn América -dueña de Aeropuertos Argentina 2000- de Eduardo Eurnekian, encargada de la logística y organización del periplo.

Desde Mount Pleasant, el contingente recorrerá en micros los 35 kilómetros hasta el cementerio de Darwin, donde yacen enterrados 237 argentinos que murieron en el conflicto de 1982.

El grupo está integrado por unos 60 familiares; la mayoría, adultos mayores, provenientes de distintas partes del país, y que recibieron las notificaciones positivas de la identificación de los restos de sus seres queridos en el último año.

Junto a los familiares viajaron también el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; la titular de la Comisión de Familiares, María Fernanda Araujo; y dos ex combatientes amigos e impulsores de las identificaciones: el inglés Geoffrey Cardoso -que diseñó el cementerio de Darwin y enterró en 1982 a los soldados argentinos-, y el argentino Julio Aro, titular de la fundación No Me Olvides, entre otros veteranos.

"Es un orgullo estar otra vez junto a los familiares de nuestros héroes en este viaje tan especial. Para nosotros es una gran emoción compartir este momento y sentir la satisfacción de que pusimos una vez más al Estado al servicio de la gente", dijo Avruj en declaraciones a Télam antes de partir.

"Pasaron 37 años de silencio e indolencia frente a los héroes y sus familiares. El Estado hoy los acompaña, les hace una caricia, los reconoce y les agradece por todo lo que han dado", destacó el funcionario.

Gracias a un acuerdo humanitario entre la Argentina y el Reino Unido, y la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja, hasta el momento, un total de 110 familias de caídos en la guerra recibió la confirmación positiva del examen de ADN que posibilitó la identificación de los restos de los caídos, enterrados durante casi 37 años en tumbas que llevaban la placa "Soldado argentino solo conocido por Dios".

Según informaron desde la secretaría de Derechos Humanos, dos nuevas identificaciones se conocerán en las próximas horas, con lo cual solo faltarían 10 casos para completar la tarea humanitaria.

A las 11, en el cementerio de Darwin, comenzará una ceremonia religiosa a cargo del sacerdote argentino Ponciano Acosta, primo hermano de un caído en Malvinas, y dos curas de las islas, uno católico y otro anglicano.

Luego se desarrollará la rendición de honores militares: un gaitero de la guardia escocesa de las islas tocará una marcha fúnebre, y el ex combatiente argentino Omar Tabárez interpretará el "Toque de silencio" con la misma trompeta que usó durante los días del conflicto para acompañar distintos momentos de la guerra, y que le fue devuelta en el 2010 por el soldado inglés que lo tomó prisionero.

El grupo volverá al continente esta misma tarde. A las 18.30 está previsto el arribo al aeropuerto de Ezeiza, donde serán recibidos por el canciller Jorge Faurie.