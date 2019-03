El Gobierno otorgó un 35% de suba salarial a los docentes

Tras una jornada intensa de reuniones paritarias con los gremios docentes y con sectores de la comunidad educativa en general, se anunció oficialmente un 35% de incremento de sueldo para este año, con una cláusula de redeterminación trimestral y dos bonos compensatorios de 2.500 pesos.

El aumento que acordaron y firmaron anoche ADP, AMET, UDA, Sadop y UPCN se replicará para los demás trabajadores estatales y se pagará en seis tramos: un 5% que ya se abonó en el último sueldo, el próximo 30 de marzo se depositará la segunda cuota de 7,5%, luego otro 5% en junio, un 7,5% en agosto, un 5% en octubre y, por último, un 5% en noviembre.

El jefe de Gabinete, Fernando Yarade, destacó en conferencia de prensa que con esta decisión se está haciendo un "gran esfuerzo presupuestario", al asignar 9.500 millones de pesos. A la propuesta inicial, de un 23% de incremento, se iban a asignar 6.500 millones.

"Vamos a tener que readecuar presupuestariamente. Como consecuencia no se van a hacer muchas obras que se tenían previstas, postergando nuevamente lo que tiene que ver con el desarrollo económico y social de la provincia, en pos de resolver esta situación", advirtió Yarade.

Se informó que no se descontarán los días de paro que se realizaron hasta ahora. Sin embargo, a partir de mañana no se pagarán los días no trabajados a los que decidan sostener la huelga pese al acuerdo, postura que adoptarán Sitepsa y los autoconvocados.

El titular de UDA, Guillermo Burich, destacó que el acuerdo con el Gobierno contemple una cláusula de revisión. "Eso implica que, si la inflación que publica el Indec supera el aumento estipulado, nos volveremos a sentar a negociar", afirmó. "Veníamos trabajando para que los sueldos acompañen el aumento de precios. Fue un acuerdo muy importante, dada la situación económica y social que atraviesan los trabajadores de la educación, y un esfuerzo importante de la Provincia", señaló a El Tribuno el referente.

El secretario gremial de ADP, Jorge Cerrutti, aseguró que el arreglo con el Gobierno fue el mejor que se pudo lograr "teniendo en cuenta la realidad de la provincia y lo que a mi juicio es una errática política por parte del presidente Mauricio Macri en desmedro de la clase trabajadora".

Sigue la protesta

Desde el acampe docente en la plaza 9 de Julio confirmaron anoche que la protesta seguirá adelante y que hoy se intensificaría. Sitepsa también señaló que no levanta el paro, y por otra parte, un grupo de directores podría sumarse.