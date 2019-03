“En el trabajo, los chicos se están accidentando un 50 por ciento más que sus pares adultos”

María Munaretto es coordinadora del proyecto Trabajo Seguro Joven de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y llegó a la provincia para participar de la jornada de consulta regional sobre la seguridad y la salud de los jóvenes en el trabajo.

El evento se desarrollará hoy en el Centro Cultural América, de 9 a 16.30, con el objetivo de generar un espacio para intercambiar conocimientos, experiencias y buenas prácticas, que sirvan de base para la elaboración del Primer Plan de Acción Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Adolescentes y Jóvenes.

La Oficina de la OIT Argentina está implementando un proyecto para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores entre los 16 y los 24 años. La delegación de la OIT está trabajando de manera conjunta con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y el Instituto Nacional de la Juventud, para implementar el Proyecto “Trabajo seguro joven: Construyendo una generación de trabajadores seguros y saludables en Argentina”, que busca promover la cultura de la prevención.

¿En qué consiste este trabajo que están realizado desde la OIT?

Nuestro país fue seleccionado el año pasado para iniciar un capítulo local. El proyecto comenzó en julio del año pasado y tiene tres ejes. El primero es una fase de investigación y estamos realizando estudios para entender mejor quiénes son los chicos de 16 a 24 años que trabajan en este país, en qué sectores, qué tareas desarrollan, qué peligros y riesgos enfrentan todos los días en sus trabajos, cuántos de estos chicos efectivamente sufrieron accidentes de trabajo y cuántos de ellos se ven afectados por enfermedades profesionales.

Buscamos tener un diagnóstico de la situación. El segundo eje se basa en la formación. Ahí estamos trabajando de la mano con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) para integrar cuestiones de salud y seguridad en el trabajo de manera transversal en distintos programas de formación acreditados por ellos.

La idea es que la salud y seguridad no se conciban ya como un módulo aparte sino cambiar un poco el abordaje de esta cuestión y que se integren estos temas. Que el chico que aprende a cosechar un arándano, lo aprenda a cosechar de manera correcta, no de la forma que hace que, dentro de dos años, la muñeca se le rompa.

El tercer eje es de política y en ese marco estamos elaborando lo que va hacer el primer plan de acción nacional de seguridad y salud en el trabajo de adolescentes y jóvenes. Se formó un comité tripartito, básicamente es un comité compuesto por representantes del Gobierno, representantes de empleadores, representantes de trabajadores y un grupo de jóvenes que se está juntando de manera periódica para elaborar este plan de acción para definir cuáles son las acciones que en un marco limitado de tiempo todos los grupos se pueden comprometer a realizar para mejorar la problemática.

¿En qué consiste la jornada de mañana (por hoy)?

Mañana vamos a hacer la primera consulta en el marco de este comité. La idea de esta primera consulta regional, porque también participan las provincias del norte, es poder conversar sobre cómo se manifiesta la problemática a nivel local.

Es decir, cuáles son los problemas que encuentran los trabajadores del NOA en términos de seguridad y salud en el trabajo.

¿Cuáles son?

A nivel global, lo que vemos es que los chicos se accidentan un 40% más que los trabajadores adultos. A nivel Argentina los diagnósticos que estamos elaborando dan cuenta que los chicos se están accidentando un 50% más que sus pares adultos. Esto pasa porque son chicos que todavía están en una etapa de desarrollo cognitivo, físico, emocional y psicológico. Tienen esa cosa de “yo lo hago”. No hay una conciencia de los riesgos en el lugar de trabajo. Eso lleva a que haya tasas de accidente más altas.

¿También puede ser por falta de capacitación de las empresas en determinados puestos laborales?

Hay falta de capacitación, no solo en las empresas sino por parte de todos. El tema de salud y seguridad es un abordaje que se debería dar desde los primeros años de educación de los chicos.

La Superintendencia de Seguros (SSN) tiene un programa en el que chicos de cuarto y quinto año profundizan en estos temas. Los chicos que ingresan al mercado laboral ya vendrían con un conocimiento de que este trabajo repetitivo, hecho de una cierta forma, le puede dañar mañana en la articulación de por vida. Esa conciencia, como que todavía no se ha instalado y eso es algo que la SSN está tratando de instalar, también el Ministerio de Producción y Trabajo, a partir de todos los programas que tienen formación profesional.

Con el INET estamos en sociedad para poder instalarlo a partir de los cursos acreditados por ellos. No es que la responsabilidad es exclusiva del empleador o del trabajador o del Gobierno, sino que lo que creemos es que entre todos podemos mejorar y que no hay un abordaje único sino que tiene que haber un cambio más a nivel sistémico, que la sociedad se acerque a este tema de manera distinta.

¿Sectores como la agricultura o la construcción son los que más problemáticas presentan?

Se vislumbra que muchos trabajadores de distintos sectores como la agricultura, la construcción o la manufactura son los que suelen tener mayores índices de accidentes de trabajo. En el país, la región centro es la que suele estar más afectada también por una cuestión de que está más industrializada.

Vemos que hay un cambio de época y que los trabajadores son más conscientes, que el trabajador adulto cuando entra el joven se acerca y le dice “vení que yo te explico cómo se hace esto”.

Un accidente de trabajo no solo le afecta al trabajador sino que afecta muchísimo a la familia cercana. Además, los chicos nos dicen mucho que cuando vuelven al trabajo que les costó un dedo o una mano es muy traumático en ese sentido. Lo que propone el proyecto es la prevención, que tratemos de concientizar, de prevenir y que todos los actores ayuden a que estos chicos, que están entrando al mercado laboral, puedan tener una buena trayectoria laboral.

¿Qué pasa con el empleado que está en negro en esas situaciones?

Eso es un gran desafío que surgió también a nivel mundial, cuando se discutió el plan de acción mundial. También acá, a nivel país, es lo primero que nos dicen ¿Cómo hacemos para abordar eso?

La verdad es que el chico, más allá de su condición de formalidad o informalidad, nunca puede poner en riesgo su salud, nunca puede exponerse a situaciones que lo van a dañar. En Argentina, en los diagnósticos que estamos haciendo, estamos analizando tres grupos. Uno es el grupo de los chicos de 16 y 17 que, según la normativa argentina, pueden empezar a trabajar, pero es un trabajo adolescente protegido, hay un listado de trabajo infantil peligroso, hay ciertas actividades que ellos no pueden hacer.

De esos, tenemos datos formales e informales. El segundo eje son los chicos de 18 a 24 que están de manera formal. El año pasado el Ministerio de Producción y Trabajo hizo un informe y hay un 22% de adolescentes que trabajan en nuestro país, la gran mayoría lo hace de manera informal, pero por lo menos tenemos datos como para entender la situación y tratar de formular recomendaciones dirigidas a chicos que están de forma formal-informal.

El tercer eje es este grupo de 18 a 24 que está trabajando de manera informal, la SSN acaba de hacer una encuesta bastante amplia, que están terminando de procesar los datos para entender qué acciones se pueden hacer para llegar a este grupo.

Por otro lado estuvimos trabajando con grupos focales con cuatro sectores de alta siniestralidad que son construcción, comercio, trabajadores domésticos y trabajadores de plataforma delivery. Son chicos que están muy desprotegidos, muchos son monotributistas, tienen una situación bastante precaria. Ahí estamos tratando entender mejor la situación y de formular acciones que también lleguen a estos chicos.